До кінця 2023-го заплановано оголошення президентом РФ послання Федеральним зборам, повідомили у Кремлі.

У 2022 році може не відбутися традиційна велика прес-конференція президента РФ Володимира Путіна (так звана "пряма лінія" з росіянами).

Підготовку до щорічної прес-конференції російського президента ще не ведуть, повідомляє РБК, посилаючись на джерела.

За словами співрозмовників російського агентства, при прийнятті остаточного рішення щодо проведення заходу буде враховуватися, зокрема, ситуація під час війни в Україні.

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"Щорічна велика прес-конференція... Путіна може не відбутися в цьому році, на даний момент немає фінального рішення про те, чи проводити її до кінця року", - з'ясувало агентство.

Спікер Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що до кінця поточного року планується оголошення президентом послання Федеральним зборам, пише ТАСС.

Прес-секретар президента раніше говорив, що терміни оголошення Путіним послання Федеральним зборам і проведення "прямої лінії" будуть підлаштовувати під "вельми динамічний" графік російського лідера.

Нагадаємо, Володимир Путін у попередній раз виступав з посланням до Федеральних зборів 21 квітня 2021-го.

Варто зазначити, що, починаючи з 2012 року, президент РФ в грудні проводив велику прес-конференцію і нібито відповідав на питання росіян.

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9 листопада російський генерал Сергій Суровікін, призначений командувачем окупаційними військами в Україні, сказав, що з правобережної частини Херсонської області необхідно вивести загарбників, оскільки територію не можна утримати через проблеми з постачанням. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу наказав вивести російські війська на лівобережжя.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що з 1 жовтня до 10 листопада звільнено територію площею майже 1,4 тис. квадратних кілометрів.

11 листопада в Херсон, який був захоплений в перші дні повномасштабної війни, зайшли українські воїни. Пізніше в ЗСУ повідомили, що минулого тижня на правобережжі деокупували понад 170 населених пунктів.

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