Україна отримає кораблі після завершення ремонтних робіт на суднах.

Королівський воєнно-морський флот Великої Британії найближчим часом передасть Україні два протимінні кораблі класу Sandown "Ремзі" та "Блайт", які офіційно виведені зі складу військово-морського флоту Великої Британії.

В подальшому вони будуть передані військово-морським силам України, повідомляє прес-служба королівського флоту Британії.

"Кораблі протимінного захисту класу Sandown пройшли довгий шлях довжиною в 175 тисяч миль протягом 21 року у випадку "Ремзі", і 185 тисяч миль за 20 років для "Бліт", підтримуючи операції на Близькому Сході, навколо Великобританії або виконуючи обов'язки НАТО в водах Північної Європи і Середземного моря", - сказано у повідомленні.

Королівський флот Британії провів урочисту церемонію виведення з експлуатації двох мінних тральників. Відповідні фото опублікували в Twitter-акаунті Королівського флоту.

Кораблі заміняються ініціативою Project Wilton з впровадження автономних чи безпілотних човнів та систем для видобування корисних копалин.

У ВМФ також повідомили, що кораблі Україна отримає після завершення ремонтних робіт на суднах.

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Автор: Олег Давигора