Над питанням передачі російських активів вже працюють юристи.

Європейський Союз вивчає можливість використання активів російського центрального банку на мільярди євро для відновлення України. Ці кошти вже заморожені державами-членами ЄС.

За даними видання Bloomberg, обговорення знаходяться на ранній стадії. Юристам доручили вивчити можливі варіанти. Оцінка того, чи можна і як отримати контроль над активами, надзвичайно складна і потенційно загрожує юридичними наслідками.

У підсумку ЄС може отримати доступ до частини з приблизно 300 мільярдів доларів резервів Центрального Банку Росії, які були заморожені ЄС, США та іншими союзниками після вторгнення Росії в Україну. За даними джерел, будь-які дії ЄС будуть зосереджені на активах, що знаходяться в Європі.

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Позиція США з цього питання не відома. У травні чиновники Міністерства фінансів висловили стурбованість з приводу створення прецеденту, який завадить іншим іноземним центральним банкам розміщувати свої активи в США.

"Європейська комісія" вивчає, як змусити Росію заплатити за завдані нею руйнування", і лідери ЄС попросили її "представити варіанти використання заморожених активів для відновлення України відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", - заявив прес-секретар Крістіан Віганд, додавши, що "робота ведеться".

Відзначається, що експерти з правових питань обережно намагаються проаналізувати ситуацію і подивитися, що можна зробити. Будь-які пропозиції повинні бути юридично обґрунтованими і підтримані державами-членами ЄС.

Заарештовані активи Росії - що відомо

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ще у вересні заявив, що вартість реконструкції оцінюється в 750 мільярдів доларів.

На сьогоднішній день країни ЄС заморозили близько 17,5 мільярдів євро активів, що належать російським фізичним і юридичним особам, які перебувають під санкціями.

При цьому Канада заблокувала російські активи на суму близько 320 мільйонів доларів, а парламент країни дозволив передати ці гроші Україні.

Крім того, Міністерство юстиції США звернулося до Конгресу з прохання узаконити передачу заморожених російських активів Україні.

30 жовтня в офісі президента України закликали країни Заходу припинити шукати виправдання і передати Києву заморожені російські активи.

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