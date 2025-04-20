В Європі не оцінили "медійний трюк" російського диктатора.

Оголошене Кремлем "великоднє перемир'я" на фронті в Україні є лише "медійним трюком", який не має нічого спільного з реальністю. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Це як оголосити голодування між сніданком та обідом і потайки їсти цукерки. Ми бачимо, що атаки тривають. Україна повідомляє про те, що було здійснено кілька атак, тому оголошене припинення вогню — це, скоріше медійний трюк, аніж реальність", — сказав він.

При цьому чеський дипломат висловив сумнів, що Росія взагалі зацікавлена у закінченні війни.

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Путінське "перемир'я" на Великдень

Як писав УНІАН, вчора під вечір російський диктатор раптово оголосив в односторонньому порядку про 30-годинне "великоднє перемир'я", яке однак його армія систематично порушувала від самого початку. Українські військові теж отримали наказ не відкривати вогонь першими, але їм дозволили реагувати на російські удари.

Президент Володимир Зеленський скептично оцінив путінське "перемир'я" менш ніж на півтори доби і запропонував припинити вогонь на 30 діб, як це запропонували США і Україна ще на ппочатку березня. Однак в Кремлі відповіли, що продовжувати режим припинення вогню не планують.

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