Відомо, що Венеційська бієнале є однією з провідних виставок сучасного мистецтва у світі.

Український павільйон разом з креативною агенцією Bickerstaff.734 на 60-й Венеційській бієнале розповсюдив по всьому місту мапи бомбосховищ у Венеції. Таким чином організатори нагадали, що війна може бути ближче, ніж здається. Про це повідомила пресслужба агенції Bickerstaff.101.

Зазначається, що на мапах та буклетах мальовничі канали та площі протиставили місцям, де можна заховатися в разі бомбардування. Ідея проекту полягає в тому, щоб нагадати людям, що війна недалеко, тому ніхто не застрахований від того, що бойові дії можуть початися у будь-якому місті.

Крім того, виявилось, що біля українського павільйону знаходиться Bunker II Guerilla Mondliale, тобто бомбосховище за часів Другої світової війни. У Google Maps такий бункер позначено словами "закритий назавжди", але, як кажуть автори, ця акція змусить задуматися європейців над тим, наскільки це "назавжди" є реальним.

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"Ми, відверто кажучи, закохані в цьогорічні проєкти на Бієнале. Тому це честь для нашої команди працювати з командою кураторів, розповідати світові про сучасне українське мистецтво та нагадати світовій спільноті про жорстоку війну в Україні", - підкреслила генеральна директорка Bickerstaff.101 Вероніка Селега.

За її словами, кожен художник, який є учасником національного павільйону, є "нашим натхненням".

Відомо, що в цьому році на Венеційській бієнале Україну представляє груповий проект "Плетіння сіток", кураторами якого є Вікторія Бавикіна та Максим Горбацький. Проект складається з кількох художніх висловлювань, а саме:

інсталяції "Щирі вітання" Каті Бучацької;

фільму "Цивільні. Вторгнення" Даніїла Ревковського та Андрія Рачинського;

відеороботи Comfort Work Лії Достлєвої і Андрія Достлєва;

просторової інсталяції "Робота" Олександра Бурлаки.

Що відомо про Венеційську бієнале

Венеційська бієнале є однією з провідних виставок сучасного мистецтва, яка проходить що два непарних роки у Венеції. Її відкрили у 1895 році. Україна бере участь у такій виставці з 2001 року.

З 1907 року у виставці брали участь павільйони з різних країн. Бієнале стала популярною та престижною після закінчення Другої світової війни, а саме в 1948 році, тоді її було відкрито після шестирічної перерви.

Виставки на тему війни в Україні

Як писав УНІАН, українці створили аналоги радянських протитанкових і протипіхотних мін, які показали на виставці у Національному військово-історичному музеї України. Розробники вперше показали відчизняну версію радянської міни МОН-50 під назвою ВНП-50. Її точні характеристики невідомі, але припускається, що вона майже не відрізняється від свого радянського попередника, крім пластикового корпусу.

Також повідомлялось, що у Львівському історичному музеї відкрили виставку фотографій та артефактів війни, на ній було представлено 40 експонатів. Такий захід присвятили військовим, медикам та волонтерам. Деякі з експонатів можна було придбати за донат.

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