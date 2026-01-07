Трамп вимагає від Венесуели вигнати з країни агентів Росії та Китаю, - Axios

Згідно з вимогами США, Венесуела має вигнати Китай, Росію, Іран і Кубу та розірвати економічні зв'язки.

Адміністрація президента США Дональда Трампа вимагає від тимчасового уряду Венесуели вигнати агентів Китаю, Росії, Ірану та Куби з країни, пише Axios.

"США чинять тиск на Венесуелу, вимагаючи прибрати з країни всіх підозрюваних шпигунів та інших розвідників із Китаю, Росії, Куби та Ірану. Цей крок не поширюється на штатних дипломатів, і є останньою спробою адміністрації змусити країну виконати вимоги США після проведеної минулого тижня операції із захоплення венесуельського лідера Ніколаса Мадуро", - пише видання.

Також, за даними джерел ABC News, Венесуела має розірвати з цими чотирма країнами економічні зв'язки та погодитися на ексклюзивне партнерство зі США в галузі видобутку нафти і віддавати перевагу Америці під час продажу важкої нафти.

За словами джерела видання, держсекретар Марко Рубіо заявив законодавцям на закритому брифінгу в понеділок, що, на його думку, США можуть змусити Венесуелу піти на ці кроки, оскільки її наявні нафтові танкери переповнені. Рубіо також повідомив законодавцям, що, за оцінками США, у Каракаса залишилося всього кілька тижнів, перш ніж він опиниться в стані фінансової неспроможності без продажу своїх нафтових запасів.

"Президент говорить про те, що має намір максимально використати важелі впливу на елементи, що залишилися у Венесуелі, і забезпечити їхню співпрацю зі Сполученими Штатами шляхом припинення нелегальної міграції, зупинки потоків наркотиків, відновлення нафтової інфраструктури й ухвалення заходів, які будуть справедливими для венесуельського народу", - заявив один із представників адміністрації.

Плани Трампа на Венесуелу

Раніше Трамп заявив, що США не перебувають у стані війни з Венесуелою. Він додав, що його країна воює з людьми, які продають наркотики. Також президент США заявив, що в найближчі 30 днів у Венесуелі не відбудуться вибори, оскільки треба налагодити ситуацію в цій країні.

Він додав, що справами Венесуели на цей час займатимуться держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер і віцепрезидент Джей Ді Венс, а відповідати за все буде Трамп.

