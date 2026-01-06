США не перебувають у стані війни з Венесуелою, - Трамп

Також Трамп перелічив, хто з американських політиків буде допомагати США керувати справами Венесуели.

Президент США Дональд Трамп заявив, що його країна не воює безпосередньо з Венесуелою, а з деякими людьми. Про це він сказав в інтерв'ю NBC News.

Також очільник Білого дому додав, що протягом найближчих 30 днів в Венесуелі не відбудуться вибори. Він пояснив, що, на його думку, наразі не та ситуація в країні.

"Спочатку ми маємо налагодити ситуацію в країні. Вибори провести неможливо. Народ навіть не має можливості голосувати", - зазначив він.

Відео дня

Трамп додав, що США спочатку слід повернути країну до нормального стану. На його думку, Америка могла би субсидувати зусилля нафтових компаній з відновлення енергетичної інфраструктури країни. Президент США спрогнозував, що цей проєкт може зайняти менше 18 місяців.

"Доведеться витратити величезну суму грошей, і нафтові компанії її витратять, а потім отримають відшкодування від нас або за рахунок доходів", - сказав президент США.

Трамп наголосив, що США не перебувають у стані війни з Венесуелою.

"Ні, не перебуваємо. Ми воюємо з людьми, які продають наркотики. Ми воюємо з людьми, які вивозять своїх ув'язнених до нашої країни, вивозять своїх наркоманів і вивозять своїх психічно хворих до нашої країни", - заявив він.

Очільник Білого дому проінформував, що держсекретар Марко Рубіо, міністр оборони Піт Гегсет, заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер і віцепрезидент Джей Ді Венс допомагатимуть контролювати участь США у справах Венесуели.

"У них є всі необхідні знання та досвід", - зауважив американський лідер.

Видання додало, що на питання, хто в кінцевому рахунку відповідає за все, він відповів одним словом: "Я".

Операція США проти Венесуели: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Нью-Йорку в понеділок, 5 січня, президент Венесуели Ніколас Мадуро та його дружина постали перед федеральним суддею. США їх звинувачують у наркотрафіку та інших злочинах. Мадуро заперечив у суді свою вину в висунутих звинуваченнях. Також він заявив, що вважає себе військовополоненим. Мадуро підкреслив, що його захопили у власному будинку. Окрім цього, повалений президент Венесуели назвав себе порядною людиною. Адвокат Мадуро Баррі Поллак, який раніше представляв засновника проекту Wikileaks Джуліана Ассанжа, наголосив, що його клієнт не визнає себе винним за всіма чотирма пунктами обвинувачення.

Також ми писали, що видання The Washington Pоst із посиланням на поінформовані джерела серед американських чиновників поділилося, що, ймовірно, фактичним керівником Венесуели стане державний секретар США Марко Рубіо. Джерела розповіли, що очільник Державного департаменту, який має кубинське коріння і ненавидить комуністичні режими Куби й Венесуели, відіграв важливу роль в організації військової операції СШАз усунення від влади Мадуро. Додається, що саме Рубіо буде займатися формуванням нового уряду Венесуели та має розібратися з нафтовими активами цієї країни.

Вас також можуть зацікавити новини: