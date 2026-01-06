Трамп за пів години зробив у Венесуелі те, що Путін обіцяв зробити в Україні, - Politico

Тиха безпорадність Кремля у Венесуелі підірвала міф про Росію як лідера "багатополярного світу".

Блискавична операція США із затримання венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро стала не лише демонстрацією сили Вашингтона, а й серйозним ударом по репутації Володимира Путіна як впливового глобального гравця, пише Politico.

Дії Трампа показали, що так званий "багатополярний світ", який Кремль роками просував як альтернативу західній гегемонії, виявився "беззубим". Росія, попри тісні політичні та військові зв’язки з Каракасом, не змогла - і не наважилася - захистити свого союзника.

"Те, що Путін обіцяв зробити в Україні, Трамп зробив за пів години у Венесуелі", - заявив політичний аналітик і колишній кремлівський спічрайтер Аббас Галлямов.

За його словами, у Москві це сприймають як приниження, яке лише підсилює відчуття заздрості до ефективності дій США.

Росія - союзник лише на словах

Операція у Венесуелі вписалася в ширший тренд: Росія дедалі частіше демонструє нездатність допомагати своїм партнерам у критичні моменти. Раніше Москва фактично самоусунулась під час захоплення Азербайджаном Нагірного Карабаху, не змогла врятувати режим Башара Асада в Сирії та не надала реальної підтримки Ірану під час ударів США та Ізраїлю.

Тепер до цього переліку додалася й Венесуела - країна, якій Росія з 1999 року поставила озброєння більш ніж на $20 млрд і фактично прив’язала до себе через енергетичні проєкти.

"Ще одна країна, яка розраховувала на допомогу Росії, її не отримала", - написав у Telegram колишній офіцер ФСБ та увʼязнений Z-блогер Ігор Гіркін.

Заздрість замість сили

Хоча МЗС Росії засудило дії США як "порушення суверенітету", а прокремлівські політики заговорили про "імперіалізм XIX століття", у російському інформаційному просторі дедалі частіше звучить інша емоція - заздрість.

Ідеолог російського ультранаціоналізму Олександр Дугін закликав "робити як Трамп - тільки швидше":

"Уся Росія запитує себе, чому ми не поводимося з нашими ворогами так само".

Головна редакторка RT, пропагандистка Маргарита Симоньян також визнала, що в ситуації з Венесуелою є привід для "заздрості".

Аналітики зазначають, що Путін роками просував принцип "сила важливіша за право", але саме США показали, як цей принцип працює на практиці - швидко, жорстко й без відчутних наслідків.

"Путін сам створив світ, у якому значення має лише успіх", - підсумував Галлямов. - "І тепер американці продемонстрували, як досягають цього успіху, тоді як приниження Кремля стало очевидним для всіх".

Як повідомляв УНІАН, більшість американців висловлюють побоювання, що США занадто сильно втручатимуться у справи Венесуели.

За результатами опитування Reuters/Ipsos, 72% американців заявили, що вони стурбовані тим, що США можуть надто втрутитися у справи Венесуели. Ще 25% заявили, що не поділяють цю стурбованість.

Сам Трамп в інтервʼю NBC News заявив, що США не знаходяться у безпосередній війні з народом Венесуели. Він також заявив, що у найближчі 30 днів у країні не відбудеться виборів.

