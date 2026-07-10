Головний кандидат на посаду прем'єра Британії зробив заяву щодо підтримки України

Політик запевнив, що підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться.

Енді Бернем, який, ймовірно, цього місяця стане новим прем'єр-міністром Великої Британії, пообіцяв продовжувати підтримку України на тому ж рівні, повідомляє The Times.

Бернем поділився, що його зовнішньополітичними пріоритетами на посаді глави уряду будуть підвищення національної безпеки Британії, зміцнення чинних альянсів, посилення співпраці з Європою, а також підтримка України у війні з Росією.

За його словами, Велика Британія стикається зі все більш небезпечним світом, де "зростає російська агресія, конфлікт на Близькому Сході, кліматична та енергетична нестабільність, а також технології, які швидко змінюють характер війни за кордоном та нашу безпеку вдома".

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Тому Бернем обіцяє продовжувати курс свого попередника щодо підвищення оборонних витрат, посилення ролі в НАТО та тісної співпраці з європейськими країнами.

За його словами, США залишатимуться найважливішим союзником Британії у сфері оборони та безпеки.

Також Бернем не оминув й російсько-українську війну:

"Підтримка України з боку Великої Британії не похитнеться. Ми знаємо, що британська безпека та ширша євроатлантична безпека невіддільні від того, що відбувається в Україні".

Політик наголосив, що уряд Кіра Стармера довів лідерство Великої Британії, створивши та ставши співголовою "коаліції рішучих" для підтримки "хороброго українського народу".

Бернем зауважив, що під час перебування на посаді мера Великого Манчестера він надавав допомогу Києву та Львову, й пообіцяв надалі продовжувати підтримувати український народ в боротьбі проти російської агресії.

Армія Британії: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що в Збройних силах Британії створили нову оперативну групу з метою прискорення впровадження безпілотників. Як зазначає The Telegraph, група створюється за зразком українських Сил безпілотних систем, які стали самостійним родом військ у складі ЗСУ. Відомо, що британська група не буде окремим підрозділом, а буде сформована з військовослужбовців Сухопутних військ, Військово-морського флоту, Королівських ВПС та Королівської морської піхоти. Завданням нового підрозділу буде об’єднання людей, даних і техніки для швидкого, масштабного та економічного вирішення реальних оперативних завдань.

Також ми писали, що Британія готує одну з наймасштабніших реформ збройних сил за останні десятиліття. Примітно, що за основу беруть досвід України. План оборонних інвестицій передбачає ставку на дешеві системи, здатні знищувати дорогі цілі, та цикли інновацій, що вимірюються тижнями, а не роками. Десятиліттями військова міць Британії спиралася на морську силу – великі та дорогі кораблі. Проте війна Росії проти України показала вразливість таких дорогих систем і підкреслила потребу у великих обсягах дешевих дронів та боєприпасів.

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