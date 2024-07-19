В інших коментарях і публічних виступах він уточнив, що не хоче перемоги Росії, хоч і виступає за припинення допомоги Україні.

У разі перемоги Дональда Трампа на виборах у США, віцепрезидентом стане Джей Ді Венс - політик, який публічно виступив проти продовження допомоги Україні. Наслідки цього важко передбачити.

Як пише Foreign Policy, Венс демонстративно ігнорував переговори щодо допомоги Україні, поки був сенатором, поставивши під сумнів доцільності підтримки Києва.

Тепер же Венс - кандидат на посаду віцепрезидента США. Венс представляє фракцію Республіканської партії, яка "домагається припинення зовнішніх авантюр Сполучених Штатів", щоб перенаправити військову міць Вашингтона на протидію Китаю. Ця фракція є меншістю в Конгресі серед республіканців, але вона домінує.

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"Якщо Трамп і Венс переможуть у листопаді, Венс, швидше за все, подвоїть свою агресивну політику щодо Китаю та виступатиме за припинення підтримки США Україною. Під час своєї кампанії до Сенату 2022 року Венс заявив, що йому байдуже, що станеться з Україною", - пише видання.

Проте кандидатуру Венса вітають в одній європейській столиці - Москві. Венс повторив фейкові історії про те, що українські посадовці купили розкішні яхти на кошти допомоги США, хоча в інших коментарях і публічних виступах він уточнив, що не хоче перемоги Росії, хоч і виступає за припинення допомоги Україні.

"Він виступає за мир, за припинення допомоги Україні. Це можна тільки вітати, тому що, по суті, потрібно припинити накачувати Україну зброєю, і війна закінчиться", - сказав про Венса міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на прес-конференції в ООН у середу.

Радники Трампа висунули мирну пропозицію, яка закликає заблокувати постачання зброї Україні, якщо вона не погодиться на мирні переговори, але також надіслати більше зброї Києву, якщо Росія відмовиться від переговорів.

Виникає питання про те, наскільки вибір віце-президента насправді має значення для зовнішньої політики. Зовнішня політика стала другорядною темою на з'їзді республіканців у Мілуокі. Венс зосередився на внутрішній політиці.

Під час виступу Венс жодного разу не згадав про Україну. Але зовнішня політика все ще буде темою кампанії.

Джей Ді Венс може стати віцепрезидентом США

Сенатор від штату Огайо Джей Ді Венс офіційно прийняв номінацію від Республіканської партії на посаду віцепрезидента. Виступаючи на Національному з'їзді Республіканської партії, Венс заявив, що Трамп "поставить Америку на перше місце", а ніч після замаху на політика назвав "ніччю надії".

Варто зазначити, раніше він критикував Трампа – у 2021 році Венс навіть вибачався за свою позицію щодо лідера республіканців. Примітно, що Джей Ді Венс також є затятим противником допомоги Україні з боку США.

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