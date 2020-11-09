Президент Росії Володимир Путін привітає переможця президентських перегонів у США після офіційного підбиття підсумків.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.
«Передбачаючи ваше можливе запитання про привітання Путіним обраного президента США. Ми вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів, що відбулися», - зазначив Пєсков.
При цьому він наголосив, що Путін вітав чотири роки тому Дональда Трампа одразу після виборів, а Джо Байдена ні, оскільки зараз у США анонсовано юридичне оскарження підсумків виборів.
«Різниця абсолютно очевидна. Ви бачите, що там мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється. Тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення. Тоді не було анонсів юридичного оспорювання», - сказав Пєсков.
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При цьому прес-секретар президента додав, що Путін неодноразово говорив про те, що він проявить повагу до будь-якого вибору американського народу і що він буде готовий до роботи з будь-яким обраним президентом США.
«Ми в будь-якому разі сподіваємось, що з наступним президентом США вдасться налагодити діалог і разом домовитися про шляхи нормалізації наших двосторонніх відносин. Тим паче, що значна частина цих двосторонніх відносин - мається на увазі контекст стабільності і безпеки - стосується не лише наших двох народів, а й фактично народів усього світу», - додав Пєсков.
Перемога Джо Байдена на виборах у США
- Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.
- Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.
- Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.
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