Путін вітав чотири роки тому Дональда Трампа одразу після виборів, а Джо Байдена ні, оскільки зараз у США анонсовано юридичне оскарження підсумків виборів.

Президент Росії Володимир Путін привітає переможця президентських перегонів у США після офіційного підбиття підсумків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Передбачаючи ваше можливе запитання про привітання Путіним обраного президента США. Ми вважаємо коректним дочекатися офіційного підбиття підсумків виборів, що відбулися», - зазначив Пєсков.

При цьому він наголосив, що Путін вітав чотири роки тому Дональда Трампа одразу після виборів, а Джо Байдена ні, оскільки зараз у США анонсовано юридичне оскарження підсумків виборів.

«Різниця абсолютно очевидна. Ви бачите, що там мають бути певні юридичні процедури, які були анонсовані чинним президентом, тому цим ситуація і відрізняється. Тому ми вважаємо коректним дочекатися все-таки офіційного оголошення. Тоді не було анонсів юридичного оспорювання», - сказав Пєсков.

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При цьому прес-секретар президента додав, що Путін неодноразово говорив про те, що він проявить повагу до будь-якого вибору американського народу і що він буде готовий до роботи з будь-яким обраним президентом США.

«Ми в будь-якому разі сподіваємось, що з наступним президентом США вдасться налагодити діалог і разом домовитися про шляхи нормалізації наших двосторонніх відносин. Тим паче, що значна частина цих двосторонніх відносин - мається на увазі контекст стабільності і безпеки - стосується не лише наших двох народів, а й фактично народів усього світу», - додав Пєсков.

Перемога Джо Байдена на виборах у США

Провідні американські ЗМІ оголосили про перемогу Джо Байдена на виборах президента США.

Своєю чергою чинний президент Сполучених Штатів Трамп відмовився визнавати перемогу свого суперника. Він підкреслив, що рішення про перемогу на виборах приймається після підрахунку законних голосів, а не після заяв медіа.

Світові лідери, однак, поспішили привітати Байдена з перемогою. Серед них президент України Володимир Зеленський.

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Автор: Роман Цимбалюк