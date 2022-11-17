Угорський дипломат назвав рішення ЄС "помилковими і шкідливими".

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто зробив скандальну заяву: дипломат звинуватив лідерів ЄС у антиросійській політиці і закликав позбавитися цих діячів.

Очільник угорського МЗС розкритикував санкції Брюсселя проти Росії, зокрема він вважає, що це "підірве економіку Євросоюзу".

"Зараз ми бачимо, що війна ведеться у жорстокий спосіб, а європейська економіка рухається до рецесії. Ця ситуація повинна змусити тих, хто приймає рішення, сісти і оцінити розвиток подій, що ціни захмарні і що російська економіка не постраждала від санкцій", – сказав Сіярто для Magyar Hirlap.

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Сіярто закликав лідерів ЄС, які виступали за санкції, "вийти і сказати, що вони довели європейську економіку до рецесії", і піти у відставку: "Це була б нормальна реакція тих, хто завдав шкоди Європі, запровадивши санкції".

Угорський дипломат також назвав рішення ЄС "помилковими і шкідливими". На його думку, лідери Євросоюзу "ведуть організацію до глухого кута".

Позиція Угорщини щодо російської агресії

Уряд Віктора Орбана публічно виступає проти антиросійських санкцій. Він закликав Україну сісти за стіл переговорів і заявляв, що не дозволить транспортувати зброю через Угорщину в Україну.

У Будапешті проходили мітинги проти політики Орбана. Опитування демонструють невдоволення угорців діями Орбана.