Загинули дві людини, дев'ять - пропали безвісти.

У Пенсільванії на шоколадній фабриці компанії R. M. Palmer Company в місті Вест-Редінг прогримів потужний вибух, загинули дві людини, дев'ять - пропали безвісти, ще кілька людей отримали поранення, передає AP News.

Повідомляється, що вибух був такої сили, що будівля, яка стоїть поруч, зрушила з місця, а припарковані машини злетіли у повітря.

Також наголошується, що двох постраждалих внаслідок вибуху госпіталізували у задовільному стані, п'ятеро - перебувають на лікуванні, але скоро їх відпустять.

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На цей час причина вибуху розслідується. Людей попросили відійти приблизно на квартал у кожному напрямку від місця вибуху, але наказу про евакуацію не було.

Землетруси у Туреччині та Сирії - актуальне

Вночі та вдень 6 лютого на південному сході Туреччини і в Сирії відбулися найсильніші землетруси. Магнітуда становила 7,7. Сильні руйнування були зафіксовані в населених пунктах 10 провінцій. Загинули понад 50 тисяч людей.

Новий землетрус у Туреччині сталося 27 лютого, магнітудою 5,6. На жаль, знову не обійшлося без руйнувань і жертв серед населення. Обрушилися як мінімум 25 будівель, загинула одна людина, і ще 69 - отримали поранення.