Повідомляється, що кілька людей навіть вважаються зниклими безвісти.

З'явилися нові деталі потужного вибуху, що стався в порту Шахід Раджаї, в Ірані. Загинули 25 осіб, постраждали 1139 осіб, ще 6 вважаються зниклими безвісти, пише Irna.

Пресслужба судового департаменту провінції Хормозган повідомила, що особи 10 загиблих - 8 чоловіків і 2 жінок - уже встановлені. Після інциденту влада провінції оголосила триденну жалобу.

На засіданні з управління кризовими ситуаціями в Хормозгані міністр внутрішніх справ Ескандар Момені заявив, що вжито всіх необхідних заходів, а президент Масуд Пезешкіан віддав відповідні розпорядження.

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Що ще відомо про цей порт

Порт Шахід Раджаї, розташований уздовж узбережжя Перської затоки, недалеко від Ормузької протоки, є найбільшим контейнерним вузлом Ірану, на який припадає близько 80% контейнерних перевезень країни.

Цей стратегічний порт здатний приймати контейнеровози типу Панамакс із вантажопідйомністю понад 12 000 TEU (1 TEU = ~24 тис. кг). Після завершення будівельних робіт його пропускна здатність має збільшитися до 8 мільйонів TEU.

Що ще відомо про потужний вибух у порту Ірану

Раніше УНІАН повідомляв, що спочатку було відомо про 500 поранених і 4 загиблих людей. Унаслідок вибуху повилітали шибки в радіусі кількох кілометрів, і звук від нього було чути навіть на острові Кешмі, що за 26 кілометрів від порту.

Представник іранської організації з врегулювання кризових ситуацій Хоссейн Зафарі раніше заявляв, що причиною вибуху стали хімікати всередині контейнерів.

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