Що вибухнуло – поки невідомо.

У росіян знову день не задався. І знову в районі Бєлгорода.

Два вибухи з подальшим падінням уламків сталися сьогодні в Томарівці Бєлгородської області, яка межує з Україною. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на очевидців.

За словами однієї з очевидців, вибухи були настільки потужними, що в її будинку в Бєлгороді затремтіли вікна.

Вибухи сталися через кілька днів після того, як міноборони рф заявило про нібито випущену ракету з території України, яка впала під Білгородом. Проте, за даними аналітиків з Conflict Intelligence Team, вона була випущена з боку країни-агресора.

Вибухи в Бєлгороді: що відомо

30 березня і 1 квітня в Бєлгороді пройшла серія вибухів на складах боєприпасів і нафтобазі.

Як передає британська розвідка, імовірна втрата запасів палива і боєприпасів з цих складів створить короткострокове додаткове навантаження на і без того затягнуті логістичні ланцюги Росії.

Особливо може постраждати забезпечення російських військ, які оточили Харків (60 км від Бєлгорода).

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