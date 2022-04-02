Тим часом аналітики знайшли докази непричетності Києва до інциденту.

Слідком Російської Федерації розпочав кримінальне провадження за фактом пожежі на бєлгородський нафтобазі.

Як повідомляє російське пропагандистське агентство "РИА Новости", інцидент кваліфікований як теракт, здійснений українськими військовими.

Російські слідчі стверджують, що два бойових вертольоти незаконно вторглися з території України в повітряний простір РФ, здійснили не менше 4 авіаударів по нафтобазі Бєлгорода.

Раніше сьогодні аналітики з Conflict Intelligence Team з'ясували, що снаряд, що потрапив в нафтобазу, був випущений з боку Росії.

"Нам вдалося геолоціювати місце зйомки в момент попадання ракети. Виявилося, що відеореєстратор знімає в південно-східному напрямку, а ракета прилітає зліва, тобто зі Сходу або Північного Сходу, а значить, з території Росії", - йдеться в повідомленні.

Розміри воронки, що залишилася після вибуху, на думку CIT, говорять про те, що "це може бути крилата ракета 9М728 ОТРК "Іскандер-М", які є на озброєнні російської армії і яких не використовує Україна.

"Ми не впевнені в цьому. Так чи інакше, нам невідомо про використання українською стороною крилатих ракет у цьому конфлікті, а українська балістична ракета прилетіла б з боку українських позицій, тобто із Заходу чи південного заходу. Крім того, за словами бєлгородського губернатора Гладкова, ще одне схоже попадання ставалося неподалік від ясних зір Бєлгородської області. Враховуючи, що Ясні Зорі знаходяться приблизно у напрямку польоту ракети від Нікольського, цілком можливо, що це попадання відноситься до того ж інциденту", – пише дослідники.

У Conflict Intelligence Team зауважують, що не можуть точно визначити причину події і у них є кілька версій.

"Ми не можемо однозначно стверджувати, чи став причиною інциденту збій, який викликав сходження ракети з курсу, чи помилка наведення. Враховуючи те, що ця подія майже не висвітлювалася в російських федеральних ЗМІ, навмисна російська провокація із запуском ракети по російській території з метою звинуватити Україну видається нам малоймовірною. Так чи інакше, на відміну від атаки на нафтобазу (і, можливо, деякі інші об'єкти), ми готові виключити причетність України до цього інциденту", - наголосили аналітики.

Знищення нафтобази в Бєлгороді

Як писав УНІАН, вранці 1 квітня в російському місті Бєлгород загорілася нафтобаза. На тлі цього жителі регіону почали масово запасатися паливом.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гудков спробував заспокоїти громадян і запевнив, що в регіоні у компанії "Роснефть" дві нафтобази: в Бєлгороді і Губкіні.

Журналіст Юрій Бутусов заявив, що знищення нафтобази в російському Бєлгороді - робота двох українських бойових вертольота Мі-24.

Офіційних підтверджень причетності українських військових до пожежі на нафтобазі не було.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не може підтвердити або спростувати ймовірну причетність України до авіаудару по нафтобазі в російському місті Бєлгород.

Міністерство оборони також не підтверджує інформацію про авіаудар по нафтобазі в російській Бєлгороді і наголошує, що Україна не несе відповідальність за події в Росії.

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