Європолітик вітає рішення Міжнародного кримінального суду розпочати розслідування російського вторгнення в Україну.

Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що воєнні злочини президента РФ Володимира Путіна в Україні мають бути покарані.

Про це Боррель повідомив у мікроблозі Twitter.

"Я вітаю рішення Міжнародного кримінального суду відкрити розслідування вторгнення Путіна в Україну і жорстоку атаку на український народ. Будь-які військові злочини і злочини проти людства, скоєні в Україні, повинні бути покарані", - наголосив Боррель.

Як повідомляв УНІАН, прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан заявив, що Суд розпочне розслідування російського вторгнення в Україну. Суд збиратиме і вивчатиме докази воєнних злочинів та злочинів проти людяності.

Нагадаємо, 24 лютого Володимир Путін розпочав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи. Згодом український лідер Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

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