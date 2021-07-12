Спочатку спадкоємець британського престолу радів забитому голу улюбленою командою, а потім не приховував свого розчарування від програшу збірної Англії.

На стадіон Уемблі в Лондоні за збірну Англії, яка поступилася Італії у фіналі Євро-2020, прийшли вболівати принц Вільям, Кейт Міддлтон і їх 7-річний син принц Джордж Кембриджський.

Маленький фанат футболу принц Джордж не міг пропустити фінальну битву Євро-2020, де за перемогу змагалися збірні Італії та Англії, але його спіткало прикре розчарування.

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На опублікованих кадрах видно, що юний принц Джордж дуже емоційно відреагував на перший гол, який закотили його майбутні піддані у ворота італійців. Очевидно, що для маленького спадкоємця похід на такий важливий футбольний матч з батьками став відповідальною подією. І попри те, що членів королівської сім'ї з раннього дитинства вчать стриманим манерам, Джордж показав всю красу своєї дитячої безпосередності.

Принц Джордж бурхливо відреагував на гол англійців: відео

Захват хлопчика після голу англійців, обійми з батьками та смуток після поразки - щирі дитячі емоції потрапили на камери та розчулили мережу.

"Уся Англія зараз - це принц Джордж", - пишуть інтернет-користувачі.

Водночас, зазначає дехто, майбутній монарх отримав важливий життєвий урок: треба стійко зустрічати не лише успіхи, а і невдачі.

"Серце розбите. Вітання збірній Італії з великою перемогою. Збірна Англії, ви дійшли так далеко, але, на жаль, цього разу це був не ваш день. Ви можете тримати голови високо й пишатися собою - я знаю, все ще попереду", - особисте звернення принца Вільяма поширили в офіційному Instagram.

Нагадаємо, 29 червня принц Джордж із батьками був на матчі Англії та Німеччини.

Зазначимо, що гол збірної Англії став найшвидшим голом в історії фіналів чемпіонату Європи. Захисник Люк Шоу відправив м'яч у ворота збірної Італії на 117-й секунді.

Нагадаємо, що 11 липня у фіналі Євро-2020 збірна Італії перемогла англійців з рахунком 3:2 після серії післяматчевих пенальті. Основний час закінчився з цифрами 1:1 на табло. Перший гол забив захисник збірної Англії Люк Шоу на 2-й хвилині, але Італія зрівняла рахунок на 67-й хвилині матчу голом Леонардо Бонуччі.

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Автор: Вікторія Гордієнко