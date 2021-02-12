Слова глави МЗС Росії про можливий розрив відносин з ЄС в МЗС Німеччини назвали "дивними".

Міністерство закордонних справ Німеччини здивоване словами глави зовнішньополітичного відомства Росії Сергія Лаврова про готовність країни розірвати відносини з ЄС. Там вважають "дивними" такі висловлювання міністра.

Про це повідомляє DW.

Читайте такожThe Guardian: ЄС не стане жорсткішим до Росії навіть після зухвалого приниженняЯк повідомляється, сьогодні Лавров кількома годинами пояснив, що розрив відносин Росії та ЄС можливий, якщо російська влада знову побачить санкції. За його словами, вони створюють ризики для секторів російської економіки.

Своєю чергою прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що слова Лаврова про готовність Росії до розриву відносин з Євросоюзом цитуються в ЗМІ поза контекстом, і сенс полягає в тому, що Москва хотіла б розвивати відносини з Брюсселем, але треба бути готовим до гіршого.

Після цього Міністерство закордонних справ Росії підтвердило слова Лаврова про те, що Москва готова до розриву відносин з Євросоюзом. РФ піде на такий крок, якщо першим це зробить Брюссель.

Також раніше в ЄС заявляли, що поки Російська Федерація не почне виконувати Мінські угоди щодо врегулювання на Донбасі, то нормалізації відносин з ЄС не буде.

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Автор: УНІАН