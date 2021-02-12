Пєсков пояснив, що йдеться про те, що РФ має бути готова «до якихось рестрикцій, до якихось обмежень та інших недружніх проявів».

У Кремлі заявили, що Росія має бути готова до самостійності в разі санкцій з боку Євросоюзу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи слова глави МЗС РФ Сергія Лаврова про готовність Росії розірвати відносини з ЄС.

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«Все-таки ЗМІ ось цей ось, що став сенсаційним, заголовок подають без контексту, і це велика помилка ЗМІ, це помилка, яка саме змінює сенс. Сенс якраз полягає в тому, що ми не хочемо цього - ми хочемо розвивати відносини з Євросоюзом, але якщо Євросоюз піде цим шляхом, то тоді так - ми будемо готові. Тому що треба бути готовими до найгіршого», - сказав Пєсков.

Він наголосив, що саме про це говорив міністр.

«А сенс спотворили, спотворили і подали цей сенсаційний заголовок таким чином, що Росія мало не ініціюватиме сама розірвання відносин з Євросоюзом», - зазначив він.

«Звичайно, якщо ми постанемо перед вкрай деструктивною лінією, що завдає шкоди нашій інфраструктурі, нашим інтересам, то звичайно, Росія завчасно має бути готова до таких недружніх кроків», - сказав Пєсков у відповідь на запитання, чи можливий такий сценарій.

Він пояснив, що йдеться про те, що Росія має бути готова «до якихось рестрикцій, до якихось обмежень та інших недружніх проявів».

«Ми маємо бути самодостатніми, ми маємо забезпечувати безпеку в найчутливіших стратегічних сферах і маємо бути готовими національною інфраструктурою замінити все те, чого нас можуть позбавити. Ну це на випадок, якщо безумство запанує і такі недружні прояви матимуть місце», - додав він.

Раніше Лавров, відповідаючи на запитання, чи йде Росія до розриву з Євросоюзом, заявив: «Виходимо з того, що ми готові. Ми сусіди. Якщо брати колективно, вони як і раніше наш найбільший торговельний, інвестиційний партнер. Багато компаній тут працюють, сотнями, тисячами обчислюються спільні підприємства. Якщо бізнес взаємовигідний, ми будемо його продовжувати».

Він переконаний, що РФ зараз з військового погляду стала повністю самодостатньою.

«Нам потрібно домагатися такого ж становища в економіці на випадок, якщо ми ще раз побачимо (як уже відчули неодноразово), що в якихось сферах накладаються санкції, що створюють ризики для нашої економіки, в тому числі в найчутливіших сферах (поставки комплектуючих, вузлів). Ми не хочемо ізолюватися від світового життя, але треба бути готовим до цього. Хочеш миру, готуйся до війни», - заявив Лавров.

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Автор: Роман Цимбалюк