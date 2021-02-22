Європейський Союз, серед іншого, реагуватиме на порушення Росією прав людини і міжнародного права, вживатиме заходів з нейтралізації кібератак і розповсюдження дезінформації.

Рада Європейського Союзу на рівні міністрів закордонних справ визначила три напрямки дій у відносинах з Російською Федерацією.

Читайте такожЄвросоюз підготує нові санкції проти режиму ЛукашенкаПро це віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив на брифінгу після засідання Ради Євросоюзу на рівні міністрів закордонних справ країн-членів ЄС. (Брифінг транслювався на сайті аудіовізуальних послуг Єврокомісії).

"У Раді ЄС вважають, що Росія рухається у напрямку авторитарної держави і віддаляється від Європи", - наголосив Боррель.

Зокрема, за його словами, глави МЗС країн-членів ЄС одностайно вважають, що останні дії Росії і реакція свідчать про чіткий сигнал, що вона не зацікавлена у співпраці з Євросоюзом, а натомість зацікавлена у конфронтації і відстороненості від ЄС.

У зв'язку з цим сьогодні глави МЗС вирішили слідувати трьом основним напрямкам у відносинах з Росією.

Зокрема, ЄС "даватиме відсіч, якщо Росія порушуватиме міжнародне право і права людини".

Другий напрямок взаємодії країн Євросоюзу полягає у стримуванні, коли Росія намагатиметься посилити тиск на Євросоюз, в тому числі за допомогою дезінформації та кібератак, і третій - взаємодіяти у питаннях, що становлять інтерес ЄС.

Що цьому передувало

На початку лютого за підсумками візиту до РФ Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. Він констатував, що російська влада не хотіла використати його візит до РФ для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.

Пізніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив про готовність Росії розірвати відносини з ЄС.

У день візиту Борреля до Москви МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через участь у мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального. Польща, Швеція і ФРН у відповідь видворили трьох російських дипломатів.

Крім того, 11 лютого Боррель наголосив, що без виконання Росією Мінської угоди нормалізації відносин між Євросоюзом і РФ не буде.

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Автор: Віталій Саєнко