Угорський лідер закликає і Європу також схилити голову перед росіянами.

Відтепер Угорщина блокуватиме усі спільні рішення Євросоюзу, спрямовані на допомогу Україні, доки Київ не погодиться на жорсткі умови "мирного плану" Дональда Трампа. Про це пише Politico.

Сьогодні в канцелярію президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн надійшов лист від Орбана, копію якого змогли отримати журналісти видання. У ньому прем’єр Угорщини закликав ЄС підтримати "мирний план" США, що складається з 28 пунктів і перетинає низку "червоних ліній" Києва.

"Європейці повинні негайно та беззастережно підтримати мирну ініціативу Сполучених Штатів. Окрім підтримки президента США, ми повинні без зволікання розпочати автономні та прямі переговори з Росією", – написав Орбан.

Угорський лідер також зауважив у своєму листі, що відтепер Угорщина "не підтримує надання Європейським Союзом будь-якої подальшої фінансової допомоги Україні в будь-якій формі" та "не погоджується на прийняття такого рішення від імені та в рамках ЄС".

Як зазначає Politico, першою очевидною жертвою такого блокування з боку Угорщини може стати так званий репараційний кредит Україні, умови виділення якого зараз активно обговорюються. Планувалося, що рішення по ньому можуть ухвалити вже 18 грудня.

"Для України швидка угода щодо Репараційного кредиту є надзвичайно важливою. Він забезпечує передбачуване фінансування з грошових залишків іммобілізованих російських суверенних активів, гарантує стабільність з початку 2026 року та робить це без додаткових витрат для платників податків ЄС", – заявив в коментарі виданню посол України в ЄС Всеволод Ченцов.

Інші нещодавні заяви Орбана

Як писав УНІАН, днями Віктор Орбан заявив, що Україна не має "жодних шансів" на перемогу в поточній війні проти Росії. Через це подальшу фінансову підтримку Києва з боку ЄС він вважає "просто божевіллям".

Разом з тим Орбан висміяв консолідовану думку західних військових посадовців та експертів, які прогнозують російське вторгнення в Європу найближчими роками. Він пояснив це тим, що Росія не здатна перемогти Україну, а тому не має сил на війну проти НАТО.

