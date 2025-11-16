За словами Орбана, військові можливості 27 держав-членів ЄС значно перевершують потенціал Москви.

Загроза нападу Росії на країни Європейського Союзу та НАТО є перебільшеною. У Москви не вистачить ресурсів для такої масштабної війни. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у подкасті MD meets глави німецького медіаконцерну Axel Springer Матіаса Депфнера.

"За всієї поваги я вважаю сміховинним говорити, що Росія нападе на ЄС або на НАТО, просто тому, що вона недостатньо сильна. Ми набагато сильніші... Уже понад три роки росіяни не можуть повністю захопити Україну. Як ми, в Європі, можемо стверджувати, що ми слабші за Росію?", - сказав він.

Орбан зазначив, що населення ЄС утричі більше за російське. Також він упевнений, що військові можливості 27 держав-членів блоку значно перевершують потенціал Москви.

Проте прем'єр Угорщини вважає, що можлива поразка російського диктатора Володимира Путіна в Україні може підвищити ризик застосування Росією ядерної зброї. Він також укотре звинуватив країни Європи в "підтримці війни". За його словами, час працює швидше на росіян, ніж на ЄС.

Росії вистачить двох бригад, щоб покінчити з НАТО

Раніше полковник німецької армії Армін Вагнер заявив, що метою Росії у ймовірному конфлікті з НАТО може стати не прорив до Ла-Маншу, а розвал Альянсу зсередини. За його словами, поштовхом до цього може стати обмежена військова операція, проведена силою буквально двох бригад.

Вагнер поділився, що в 1970-80-х роках планувальники НАТО вважали найімовірнішими сценарії повномасштабної війни з СРСР, під час якої орди радянських танків рватимуться через Західну Німеччину до Ла-Маншу. Однак тепер дедалі очевидніше, що агресія Москви проти НАТО буде більш обмеженою у військовому плані, але більш інтенсивною в інформаційній сфері.

