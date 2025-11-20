Новий план США щодо врегулювання російсько-української війни містить 28 пунктів.

ЗМІ опублікували всі пункти американського плану щодо завершення війни в Україні, які ще можуть бути змінені, Про це повідомляють низка пабліків.

Підтверджується, що новий план США щодо врегулювання російсько-української війни містить 28 пунктів:

1. Суверенітет України буде підтверджено.

2. Між Росією, Україною та Європою буде укладено повну і всеосяжну угоду про ненапад. Усі неоднозначності останніх 30 років вважатимуться врегульованими.

3. Очікується, що Росія не буде вторгатися в сусідні країни, а НАТО не буде розширюватися далі.

4. Буде проведено діалог між Росією і НАТО за посередництва США для розв'язання всіх безпекових питань і створення умов для деескалації, щоб забезпечити глобальну безпеку і збільшити можливості для взаємодії та майбутнього економічного розвитку.

5. Україна отримає надійні гарантії безпеки.

6. Чисельність ЗСУ буде обмежена 600 000 осіб.

7. Україна погоджується закріпити у своїй Конституції, що вона не приєднається до НАТО, а НАТО погоджується включити до своїх статутів положення про те, що Україна не буде прийнята в майбутньому.

8. НАТО погоджується не розміщувати війська в Україні.

9. Європейські винищувачі будуть розміщені в Польщі.

10. Гарантія США:

США отримають компенсацію за гарантію.

Якщо Україна вторгнеться в Росію, вона втратить гарантію.

Якщо Росія вторгнеться в Україну, крім рішучої скоординованої військової відповіді, буде відновлено всі глобальні санкції, визнання нової території і всі інші переваги цієї угоди буде скасовано.

Якщо Україна без причини випустить ракету по Москві або Санкт-Петербургу, гарантія безпеки вважатиметься недійсною.

11. Україна має право на членство в ЄС і отримає короткостроковий преференційний доступ на європейський ринок, поки це питання розглядається.

12. Потужний глобальний пакет заходів із відновлення України, що включає, але не обмежується:

Створення Фонду розвитку України для інвестування у швидкозростаючі галузі, включно з технологіями, центрами оброблення даних і штучним інтелектом.

США співпрацюватимуть з Україною для спільного відновлення, розвитку, модернізації та експлуатації газової інфраструктури України, включно з трубопроводами та сховищами.

Спільні зусилля з відновлення територій, постраждалих від війни, для відновлення, реконструкції та модернізації міст і житлових районів

Розвиток інфраструктури.

Видобуток корисних копалин і природних ресурсів.

Світовий банк розробить спеціальний пакет фінансування для прискорення цих зусиль.

13. Росія знову буде реінтегрована у світову економіку:

Зняття санкцій обговорюватиметься і узгоджуватиметься поетапно та індивідуально.

США укладуть довгострокову угоду про економічне співробітництво з метою взаємного розвитку у сферах енергетики, природних ресурсів, інфраструктури, штучного інтелекту, центрів оброблення даних, проєктів із видобутку рідкісноземельних металів в Арктиці та інших взаємовигідних корпоративних можливостях.

Росію буде запрошено повернутися в G8.

14. Заморожені російські кошти будуть використані таким чином.

Зазначається, що 100 млрд доларів заморожених російських активів будуть інвестовані в очолювані США зусилля з відновлення та інвестування в Україну. США отримають 50% прибутку від цього підприємства. Європа додасть 100 млрд доларів, щоб збільшити обсяг інвестицій, доступних для відновлення України.

При цьому заморожені європейські кошти будуть розморожені. Інша частина заморожених російських коштів буде інвестована в окремий американо-російський інвестиційний інструмент, який буде реалізовувати спільні проєкти за певними напрямками. Цей фонд буде спрямований на зміцнення відносин і збільшення спільних інтересів, щоб створити сильну мотивацію не повертатися до конфлікту.

15. Буде створено спільну американо-російську робочу групу з питань безпеки для сприяння та забезпечення виконання всіх положень цієї угоди.

16. Росія закріпить законодавчо політику ненападу на Європу та Україну.

17. США і Росія домовляться продовжити дію договорів про нерозповсюдження ядерної зброї та контроль над нею, включно з Договором СНО-1.

18. Україна погоджується бути без'ядерною державою відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.

19. Запорізьку атомну електростанцію буде запущено під наглядом МАГАТЕ, а вироблена електроенергія розподілятиметься порівну між Росією та Україною - 50:50.

20. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах і суспільстві, спрямовані на розуміння і толерантність до різних культур та усунення расизму й упереджень:

Україна прийме правила ЄС щодо релігійної терпимості та захисту мовних меншин.

Обидві країни домовляться скасувати всі дискримінаційні заходи і гарантувати права українських і російських ЗМІ та освіти.

Усю нацистську ідеологію і діяльність має бути відкинуто і заборонено.

21. Питання територій:

Окупований Крим, Луганська і Донецька області будуть визнані країнами де-факто російськими, включно зі США.

Херсонська та Запорізька області будуть заморожені по лінії зіткнення, що означатиме де-факто визнання по лінії зіткнення.

Росія відмовляється від інших узгоджених територій, які вона контролює за межами п'яти регіонів.

Українські сили виводяться з частини Донецької області, яку вони зараз контролюють, і ця зона відведення вважатиметься нейтральною демілітаризованою буферною зоною, міжнародно визнаною як територія, що належить РФ. Російські сили не увійдуть у цю демілітаризовану зону.

22. Після узгодження майбутніх територіальних домовленостей і РФ, і Україна зобов'язуються не змінювати ці домовленості силовим способом. Будь-які гарантії безпеки не застосовуватимуться в разі порушення цього зобов'язання.

23. Росія не перешкоджатиме використанню Україною річки Дніпро для комерційної діяльності, і будуть досягнуті домовленості про вільне транспортування зерна Чорним морем.

24. Буде створено гуманітарний комітет для вирішення відкритих питань:

Усіх, хто залишився в полоні, і тіла будуть обміняні за принципом "всі на всіх".

Усіх цивільних затриманих і заручників буде повернуто, включно з дітьми.

Буде реалізовано програму возз'єднання сімей.

Буде вжито заходів для полегшення страждань жертв конфлікту.

25. Україна зобов'язується провести вибори через 100 днів.

26. Усі сторони, залучені до конфлікту, отримають повну амністію за дії під час війни і погодяться не пред'являти претензій і не розглядати скарги надалі.

27. Ця угода буде юридично обов'язковою. Її виконання контролюватиметься і гарантуватиметься Радою миру, очолюваною президентом Трампом. За порушення будуть передбачені санкції,

28. Після того, як усі сторони погодяться з цим меморандумом, припинення вогню набуде чинності негайно після того, як обидві сторони відійдуть до узгоджених точок для початку виконання угоди.

"Мирний план" США - останні новини

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила, що для розроблення мирного плану для завершення російсько-української війни державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо та спецпосланець Трампа Стів Віткофф однаково взаємодіяли і з Україною, і з Росією.

За її словами, Рубіо і Віткофф таємно працювали над цим планом протягом останнього місяця.

