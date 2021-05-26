Ведуча польського телеканалу "Белсат", що веде мовлення переважно білоруською мовою, Аріна Малиновська кілька днів тому виїхала з Білорусі через тиск силовиків. Після цього чоловіка її сестри затримали і відмовляються відпускати, якщо Малиновська не повернеться. Також вони погрожували затримати бабусю і дідуся журналістки.
Про це журналістка 25 травня розповіла "Медузі".
19 травня "Белсат" випустив програму про білоруських силовиків, які звільнилися з органів на знак солідарності з народом. Після цього співробітників телеканалу, яких звинуватили у "незаконному виготовленні та розповсюдженні медіаконтенту", почали затримувати. 21 травня силовики прийшли і до Малиновської, але та їм не відкрила. Наступного дня вона виїхала з країни, побоюючись переслідування, і зараз перебуває в Україні.
24 травня журналістка отримала дзвінок від чоловіка сестри, який розповів про своє затримання. За словами чоловіка, силовики заявили йому, що той буде сидіти, поки Малиновська не повернеться в країну. Пізніше чоловік ще раз зв'язався з журналісткою і повідомив, що він "на добі" і у нього наполегливо запитують, коли вона приїде, і просять, щоб вона залишила телефон для зв'язку.
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Затримання Протасевича: що відомо
- 23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.
- Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.
- Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.
- На засіданні уряду 25 травня було прийнято рішення, що з 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.
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