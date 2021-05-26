Білоруські силовики вже шантажують журналістку затриманням чоловіка її сестри. Кажуть, що не відпустять його, поки вона не повернеться.

Ведуча польського телеканалу "Белсат", що веде мовлення переважно білоруською мовою, Аріна Малиновська кілька днів тому виїхала з Білорусі через тиск силовиків. Після цього чоловіка її сестри затримали і відмовляються відпускати, якщо Малиновська не повернеться. Також вони погрожували затримати бабусю і дідуся журналістки.

Про це журналістка 25 травня розповіла "Медузі".

19 травня "Белсат" випустив програму про білоруських силовиків, які звільнилися з органів на знак солідарності з народом. Після цього співробітників телеканалу, яких звинуватили у "незаконному виготовленні та розповсюдженні медіаконтенту", почали затримувати. 21 травня силовики прийшли і до Малиновської, але та їм не відкрила. Наступного дня вона виїхала з країни, побоюючись переслідування, і зараз перебуває в Україні.

24 травня журналістка отримала дзвінок від чоловіка сестри, який розповів про своє затримання. За словами чоловіка, силовики заявили йому, що той буде сидіти, поки Малиновська не повернеться в країну. Пізніше чоловік ще раз зв'язався з журналісткою і повідомив, що він "на добі" і у нього наполегливо запитують, коли вона приїде, і просять, щоб вона залишила телефон для зв'язку.

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Затримання Протасевича: що відомо

23 травня в аеропорту "Мінськ" екстрено приземлився літак компанії Ryanair, що прямував за маршрутом Афіни-Вільнюс. Причиною екстреної посадки став сигнал про замінування. Літак перевірили, вибухівку не знайшли, а всіх пасажирів відправили на повторний огляд.

Після посадки влада країни затримала засновника Опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який знаходився на борту літака.

Відразу ж з'явилася інформація про те, що Лукашенко на перехоплення лайнера Ryanair з екс-головним редактором NEXTA на борту вислав винищувач Міг-29. Того ж дня Міноборони Білорусі підтвердило перехоплення лайнера Ryanair за допомогою винищувача.

На засіданні уряду 25 травня було прийнято рішення, що з 00:00 26 травня Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю.

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Автор: Денис Прядко