Війна зовсім близько: французький винищувач перехопив дрон біля кордонів РФ, – WP

Європейці побоюються, що війна вийде за межі України.

8 червня французький винищувач збив безпілотник, який вторгся в повітряний простір Латвії, союзника по НАТО, з боку Росії. Це стало останнім інцидентом у сфері безпеки вздовж східного кордону Європи на тлі війни, яку Росія веде проти України.

Командування НАТО віддало наказ знищити об'єкт після того, як було встановлено, що Росія застосувала в цьому районі засоби радіоелектронної боротьби, підкреслив журналістам міністр оборони Латвії Райвіс Мелніс. Безпілотник був збитий неподалік від села Берзгале, приблизно за 32 кілометри від кордону, пише The Washington Post. Про пошкодження майна або постраждалих не повідомлялося.

Тип безпілотника та його походження залишилися неясними. Це був перший безпілотник, який сили НАТО збили над Латвією, але далеко не перший, що викликав тривогу у Східній та Центральній Європі, зазначають журналісти. Наприклад, минулого місяця винищувач НАТО збив, імовірно, збитий з курсу український безпілотник над Естонією.

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Наступного дня президента і прем'єр-міністра Литви екстрено евакуювали в підземні бункери, а мешканців Вільнюса закликали сховатися в укриття після того, як безпілотник порушив повітряний простір цієї країни. Також у травні стався інцидент, коли російський безпілотник врізався в житловий будинок у румунському місті Галац, приблизно за 32 кілометри від українського кордону, і вибухнув, поранивши двох людей.

Це все наслідки війни Путіна

7 червня лідери Великої Британії, Франції та Німеччини зустрілися з президентом України Володимиром Зеленським у Лондоні та підтримали його заклик до негайного припинення вогню та прямих переговорів між Києвом і Москвою. Вони та інші лідери дедалі більше стурбовані тим, що війна може перекинутися на територію НАТО.

Ці інциденти посіяли хаос уздовж східного кордону НАТО і посилили занепокоєння щодо безпеки альянсу в той момент, коли зобов'язання США щодо колективної оборони залишаються невизначеними за президентства Дональда Трампа.

Падіння кількох українських безпілотників на латвійську територію минулого місяця напередодні національних виборів призвело до падіння уряду в цій країні. Прем'єр-міністр Евіка Сіліня заявила, що ці порушення довели: "Політичне керівництво оборонного сектору не виконало свою обіцянку забезпечити безпечне небо над нашою країною", і звільнила міністра оборони Андріса Спрудса. Після цього вона втратила підтримку своєї коаліції і пішла у відставку.

Сили НАТО нарощують свою присутність на східному фланзі альянсу

Естонія, Латвія та Литва, які є рішучими союзниками України, звинувачують Москву в спробах дестабілізувати ситуацію у них. Французький літак, який збив безпілотник 8 червня, якраз входив до складу повітряного патруля НАТО, який охороняє три країни Балтії з моменту їхнього вступу до альянсу в 2004 році.

Поява військових безпілотників над Європою посилила занепокоєння з приводу того, що країни НАТО недостатньо оснащені для викликів сучасної війни. Головне питання полягає в доцільності використання винищувачів і ракет вартістю в мільйони доларів для знищення маленьких і дешевих дронів. Хоча ще минулого року голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала до створення "стіни дронів".

Цей проєкт, що являє собою мережу датчиків і засобів радіоелектронної боротьби для перехоплення малих безпілотників, залишається віддаленою перспективою, пишуть ЗМІ. Тим часом країни Східної Європи зміцнюють свою протидронну оборону самостійно, а також через Європейський Союз і НАТО.

Військові Латвії, наприклад, планують розгорнути більше груп перехоплення – невеликих підрозділів солдатів на автомобілях підвищеної прохідності з дронами-камікадзе, здатними знищувати безпілотники, що наближаються, в радіусі приблизно 10 кілометрів – уздовж 400-кілометрового кордону країни з Росією та її союзником Білоруссю.

Україна продовжує удари по Росії у відповідь

Українські безпілотники завдають ударів углиб російської території. Минулого тижня, за кілька годин до відкриття Петербурзького економічного форуму в Росії, українські дрони вразили нафтовий термінал у місті та прилеглу військово-морську базу Кронштадт, розташовані на відстані понад 965 кілометрів від українського кордону, а також збройовий завод у Тамбовській області.

Потім у ніч на неділю, в останній день форуму – і лише через кілька годин після того, як кремлівський диктатор Володимир Путін виступив із ключовою промовою, в якій відкинув заклик Зеленського до припинення вогню – українські безпілотники знову завдали удару по Кронштадту, а також по сусідньому військово-морському арсеналу та нафтобазі в Краснодарському краї на півдні Росії.

"Час покласти край цій війні, – написав Зеленський у соціальних мережах. – Але правитель Росії хоче продовжувати воювати".

Не обходиться без труднощів

Нещодавно, як повідомляють ЗМІ, український морський дрон вибухнув у румунському чорноморському порту Констанца. Представники ВМС України підтвердили, що втратили контроль над одним зі своїх морських дронів, який, за їхніми словами, збився з курсу через російську радіоелектронну боротьбу.

Також Міністерство закордонних справ України вибачилося перед Грецією за морський дрон, виявлений біля грецького острова Лефкада в травні. Цей інцидент став "результатом обставин, спричинених триваючою російською агресією проти України", зазначив представник міністерства Георгій Тихий.

Ситуація в Європі та НАТО

Раніше УНІАН повідомляв, що після нових інцидентів з БПЛА Молдова вирішила налагодити виробництво дронів-перехоплювачів. Для цього влада планує змінити законодавство, щоб залучити до оборонної сфери приватні компанії та іноземних інвесторів.

Президент Мая Санду зазначила, що зараз у Молдові немає необхідних технологій і фахівців.

Крім того, ми також розповідали, що НАТО ледь відбило атаку української команди під час кібернавчань. За сценарієм навчань, війна точилася між вигаданими країнами – Перанца та Карті. Карті напала на Перанцу, здійснивши кібератаку на енергомережу.

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