Після нових інцидентів з БпЛА Молдова вирішила налагодити виробництво дронів-перехоплювачів

В країні вважають, що це потрібно, щоб реагувати на випадки порушення повітряного простору російськими дронами.

Молдова має намір налагодити виробництво дронів-перехоплювачів "для захисту повітряного простору країни". Для цього влада планує змінити законодавство, щоб залучити в оборонну сферу приватні компанії та іноземних інвесторів. Про це заявила президент країни Мая Санду, пише Newsmaker.

За словами Санду, Молдові "необхідно застосувати систему протидії безпілотникам і засоби радіоелектронної боротьби", щоб реагувати на випадки порушення повітряного простору російськими дронами.

"Ми повинні почати виробляти дрони, здатні перехоплювати і збивати інші безпілотники. Я доручила уряду, особливо після останніх інцидентів, підготувати зміни в законодавстві. З однієї сторони держава повинна виробляти такі дрони і антидрони, а з іншої - потрібно відкрити цю сферу і для приватного сектору", - заявила Санду.

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Президент зазначила, що зараз у Молдові немає необхідних технологій і спеціалістів.

"Є іноземні інвестори, які розпоряджаються такими технологіями. Проблема в тому, що діюче законодавство не дозволяє створювати державно-приватні партнерства або залучати іноземні інвестиції в цю сферу. Ми змінюємо закон і намагатимемося залучити інвестиції - перш за все для створення державно-приватних партнерств. Нам потрібні дрони-перехоплювачі для боротьби з безпілотниками, які все частіше з’являються над нашою країною і створюють реальну загрозу", - додала вона.

Санду також зауважила, що Молдова може звернутися за технологіями до України, "яка після початку повномасштабного російського вторгнення створила одну із найбільш розвинених галузей виробництва безпілотників".

Нещодавні інциденти з дронами

У ніч проти 8 червня дрон порушив повітряний простір Молдови, сліди на місці його падіння вказують на те, що апарат вибухнув.

"8 червня 2026 року о 00:20 системи спостереження Національної армії та транскордонного співробітництва виявили перетин державного кордону Республіки Молдова безпілотним літальним апаратом з боку населеного пункту Михайлівка-Лопатна. Після втручання спеціалізованих структур Міністерства внутрішніх справ було підтверджено, що на сільськогосподарських угіддях поблизу села Лопатна було знайдено фрагменти безпілотного літального апарату", - повідомило Міністерство оборони країни.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга прокоментував падіння російського безпілотника у Молдові під час нічної масованої атаки Росії проти України:

"Ми висловлюємо повну підтримку нашим молдовським друзям і відзначаємо їхнє послідовне засудження російської агресії. Цей інцидент чітко демонструє, що Москва становить загрозу не лише для України, а й для всього регіону та Європи загалом".

Виробництво дронів в Україні

Як повідомляв УНІАН, Україна, завдяки розвитку дронових технологій та досвіду сучасної війни, поступово посилює свій міжнародний вплив і розширює співпрацю з іншими державами. Оглядач Мелік Кайлан для Forbes розповів, що українські дрони змінюють геополітику, адже після початку повномасштабної війни Україна була змушена швидко розвивати власні технології та військові рішення через обмежені обсяги зовнішньої допомоги. На його думку, це дозволило Києву перейти від оборонної моделі до активнішої міжнародної взаємодії.

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