Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великобританії HMS Queen Elizabeth. Це перша подібна операція з часів Другої світової війни.
Як йдеться в заяві на сайті Міноборони Великобританії, британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".
Читайте такожБезпілотник Boeing вперше в історії заправив літак у повітрі (відео)На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В. Бойовий виліт був спрямований на підтримку операції Великобританії Shader і США - Inherent Resolve.
"Це також примітно тим, що це перша бойова задача, виконана американськими літаками з іноземного авіаносця після HMS Victorious в південній частині Тихого океану в 1943 році", - сказав командувач авіакрил Джеймс Блекмор, передає "Європейська правда".
Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.— Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) June 22, 2021
This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash#CarrierStrike#CSG21pic.twitter.com/mF4O6zvSRe
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