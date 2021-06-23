На борту корабля знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В \ @smrmoorhouse

Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великобританії HMS Queen Elizabeth. Це перша подібна операція з часів Другої світової війни.

Як йдеться в заяві на сайті Міноборони Великобританії, британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".

Читайте такожБезпілотник Boeing вперше в історії заправив літак у повітрі (відео)На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В. Бойовий виліт був спрямований на підтримку операції Великобританії Shader і США - Inherent Resolve.

"Це також примітно тим, що це перша бойова задача, виконана американськими літаками з іноземного авіаносця після HMS Victorious в південній частині Тихого океану в 1943 році", - сказав командувач авіакрил Джеймс Блекмор, передає  "Європейська правда".

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Автор: Ірина Погоріла