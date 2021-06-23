На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В.

Американські винищувачі вперше здійснили бойовий виліт з новітнього авіаносця Великобританії HMS Queen Elizabeth. Це перша подібна операція з часів Другої світової війни.

Як йдеться в заяві на сайті Міноборони Великобританії, британська ударна група на чолі з авіаносцем Queen Elizabeth приєдналася до боротьби проти "Ісламської держави".

Читайте такожБезпілотник Boeing вперше в історії заправив літак у повітрі (відео)На борту корабля крім британських літаків також знаходяться 18 новітніх винищувачів ВПС США F-35В. Бойовий виліт був спрямований на підтримку операції Великобританії Shader і США - Inherent Resolve.

"Це також примітно тим, що це перша бойова задача, виконана американськими літаками з іноземного авіаносця після HMS Victorious в південній частині Тихого океану в 1943 році", - сказав командувач авіакрил Джеймс Блекмор, передає "Європейська правда".

Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.



This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash#CarrierStrike#CSG21pic.twitter.com/mF4O6zvSRe — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) June 22, 2021

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Автор: Ірина Погоріла