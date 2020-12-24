Опозиція звинувачує прем’єра у неправильному врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі.

У Єревані тривають протести за відставку прем’єра Ніколи Пашиняна. Поліцейські сформували кордон між будівлею парламенту та учасниками вуличної акції.

Про це повідомляє Кавказский узел.

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Антиурядові протести перейшли у гарячу фазу 22 грудня – коли внаслідок сутичок громадян і силовиків перші намагалися встановити наметове містечко.

23 грудня протестувальники анонсували блокування уряду, щоб не пустити Пашиняна всередину.

Як пише Mash, в столиці вже почалися нові сутички. Протестувальники хотіли пройти крізь бар’єр правоохоронців. Силовики скористалися газовими балончиками й намагалися відтіснити вірмен з допомогою щитів.

Опозиція звинувачує прем’єра Ніколу Пашиняна у неправильному врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі, погодившись на припинення вогню за посередництва Росії минулого місяця.

Війна за Карабах 2020

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".

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Автор: УНІАН