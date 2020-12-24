У Єревані тривають протести за відставку прем’єра Ніколи Пашиняна. Поліцейські сформували кордон між будівлею парламенту та учасниками вуличної акції.
Про це повідомляє Кавказский узел.
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Антиурядові протести перейшли у гарячу фазу 22 грудня – коли внаслідок сутичок громадян і силовиків перші намагалися встановити наметове містечко.
23 грудня протестувальники анонсували блокування уряду, щоб не пустити Пашиняна всередину.
Як пише Mash, в столиці вже почалися нові сутички. Протестувальники хотіли пройти крізь бар’єр правоохоронців. Силовики скористалися газовими балончиками й намагалися відтіснити вірмен з допомогою щитів.
Опозиція звинувачує прем’єра Ніколу Пашиняна у неправильному врегулюванні конфлікту в Нагірному Карабасі, погодившись на припинення вогню за посередництва Росії минулого місяця.
Війна за Карабах 2020
- Як повідомляв УНІАН, 27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.
- 10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.
- Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.
- Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.
- 12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.
- У відповідь в оборонному відомстві Азербайджану заявили про провокації вірменської сторони на звільнених територіях Азербайджану, "що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню". В оборонному відомстві зазначили, що з боку Збройних Сил Азербайджану були вжиті "адекватні заходи".
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