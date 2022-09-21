Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії.

Після оголошення мобілізації у Росії Володимир Путін почав активніше втрачати союзників. Зокрема, три країни, які входять чи входили до Організації Договору про колективну безпеку, виступили проти участі своїх громадян у війні в Україні.

Посольство Киргизстану в Росії 21 вересня повідомило, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на громадян країни чекає кримінальна відповідальність.

Громадянам Киргизстану, які живуть у Росії і яких будуть закликати брати участь у військових діях, радять негайно звертатися до дипломатичного представництва своєї країни.

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Ті, хто поїдуть на війну, ризикують позбутися волі на строк від 5 до 10 років, можлива також конфіскація майна. З аналогічною позицією напередодні виступила влада Узбекистану та Казахстану.

Посольство Узбекистану у РФ заявило, що "застерігає співвітчизників від створення добровольчих батальйонів та/або участі у бойових діях на території іноземних держав, за які встановлено кримінальну відповідальність" - до 10 років позбавлення волі.

У Казахстані за таке ж порушення обіцяють тюремний термін від 5 до 9 років.

Зазначимо, Казахстан та Киргизстан є членами ОДКБ, а Узбекистан у 2012 році вийшов звідти.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід - до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на сході та півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результатів їхнього проведення. США окремо відзначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в Росії, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У Києві початок мобілізації в РФ назвали планом Путіна щодо утилізації росіян. Зеленський підкреслив, що наразі саме Україна утримує ініціативу на передовій.

З початку повномасштабної війни ЗСУ ліквідували вже близько 55 110 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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