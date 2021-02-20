Опозиціонера відправляють до колонії на 2,5 року.

Бабушкінський районний суд Москви не скасував рішення про заміну Олексієві Навальному умовного терміну на реальний у справі "Ів Роше".

Про це повідомила суддя під час засідання 20 лютого, повідомляє видання Дождь.

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Зазначається, що суд залишив опозиціонерові вирок в 3,5 року. Слід зауважити, що суд врахував його перебування під домашнім арештом, яке тривало півтора місяця — від 30 грудня 2014 року до 17 лютого 2015 року, а також перебування у СІЗО "Матроська тиша". З огляду на це, Навальний в колонії проведе понад два роки.

"Півтора місяця скинули, вже нормально", — заявив опозиціонер у залі суду після виголошення вироку.

Його адвокати пояснили, що остаточний термін становитиме два роки шість місяців і два тижні. Він закінчиться в кінці липня — початку серпня 2023 року.

Захист Навального планує оскаржити рішення суду. Вони зауважують, що їхнього підзахисного етапують до колонії вже сьогодні.

Арешт Навального у Росії: що відомо

Нагадаємо, Олексій Навальний повернувся до Росії 17 січня з Берліна, де лікувався після отруєння "Новачком". В аеропорту "Шереметьєво" його затримали. До того, 13 січня, в РФ опозиціонера оголосили в розшук через справу 6-річної давнини. Його звинуватили у тому, що він нібито витратив на особисті цілі частину з 588 мільйонів рублів, які зібрали на пожертву для "Фонду боротьби з корупцією".

Суд Москви 2 лютого ув'язнив Навального на 3,5 року. Після затримання опозиціонера в Росії почалися масові мітинги у багатьох містах країни. Під час акцій силовики жорстко затримали тисячі людей. Повідомляється про понад десять тисяч затриманих.

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Автор: УНІАН