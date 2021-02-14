А в Москві та Петербурзі активістки організували "Ланцюги солідарності" з політв'язнями.

Прихильники опозиціонера Олексія Навального, що перебуває в СІЗО, у різних містах Росії 14 лютого, в День святого Валентина, який за традицією святкується як день закоханих, проводять флешмоби на підтримку політика.

Як повідомляє Російська служба Радіо Свобода, за закликом його штабу вони в певний час запалюють на вулиці ліхтарики на мобільних телефонах, а також викладають зі свічок фігури сердечок.

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Девіз акції: "Любов сильніша за страх".

Акції вже відбулися в Петропавловську-Камчатському, на Сахаліні, у Владивостоці, Хабаровську, Читі, Іркутську.

У Москві та Петербурзі активістки організували "Ланцюги солідарності" з політв'язнями.

Раніше в деяких містах активісти отримали застереження від прокуратури про неприпустимість "здійснення екстремістської діяльності" та проведення акції на підтримку Навального 14 лютого. Про акції також говорили депутати Держдуми, зокрема Петро Толстой порівняв їх з діями нацистських посібників під час Великої Вітчизняної війни.

Як відомо, наприкінці січня і початку лютого в містах Росії відбулися кілька масових вуличних акцій протесту прихильників Навального. Понад 10 тисяч їх учасників були затримані, багато кого відправили під арешт.

Арешт Навального: що відомо

2 лютого Симоновський районний суд Москви прийняв рішення відправити російського опозиціонера Олексія Навального в колонію.

Умовне покарання, призначене йому по одній з кримінальних справ у 2014 році, було замінено на три з половиною роки колонії загального режиму.

Політик проведе в ув'язненні трохи менше, оскільки кілька місяців провів під домашнім арештом. Це його перший реальний термін.

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Автор: Тамара Отовська