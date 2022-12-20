Концтабір Штутгоф крім медичних експериментів, був відомий виробництвом мила з людей.

У Німеччині після річного розгляду винесено вирок 97-річній Ірмгард Ф.- колишній секретарці коменданта концтабору Штутгоф.

Судова колегія у кримінальних справах неповнолітніх (на момент роботи в концтаборі жінці було 18 років) визнала її винною в співучасті в масових вбивствах і повністю задовольнила вимогу прокуратури, засудивши до двох років позбавлення волі умовно, повідомляє "Німецька хвиля".

При цьому, адвокат Ірмгард Ф. закликав винести виправдувальний вирок. На думку адвоката, в ході процесу, який тривав більше 14 місяців, було мало доказів провини підсудної.

Відео дня

Прокуратура звинуватила екс-секретарку в співучасті у вбивстві більш ніж 11 тис. ув'язнених концтабору Штутгоф через допомогу тим, хто особисто скоїв злочини.

За даними слідства, з червня 1943 по квітень 1945 року Ірмгард Ф. працювала секретаркою у коменданта табору Пауля-Вернера Хоппе. Він після війни зміг втекти до Швейцарії, але в 1952 році повернувся до Німеччини, де і був арештований. У 1957 році суд в Бохумі засудив екс-коменданта табору до дев'яти років тюрми. Однак наприкінці 1960 року Хоппе був достроково звільнений з в'язниці і вів непомітне життя до смерті в 1974 році.

Процес у справі Ірмгард Ф. став першим в сучасній історії Німеччини, коли звинувачення в співучасті в масових вбивствах було висунуто не проти есесівця, охоронця або наглядача концтабору, а проти вільнонайманої.

На початку судового процесу адвокат підсудної озвучив її позицію: Ірмгард Ф. не заперечувала Голокост, але своєї провини не визнала. Сама вона мовчала протягом всього розгляду справи. Лише 6 грудня вже після дебатів сторін заявила: "Я шкодую про все, що сталося. Я шкодую, що в той час перебувала у Штутгофі. Це все, що я можу сказати".

Концтабір Штутгоф

Концтабір Штутгоф був створений в 1939 році в Польщі. За роки Другої світової війни через нього пройшли близько 110 тис. ув'язнених, з яких більше половини (65 тис.) загинули. Крім медичних експериментів, табір був відомий виробництвом мила з людей.

Вас також можуть зацікавити новини: