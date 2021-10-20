96-річній Ірмгард Фюрхнер інкримінують співучасть у вбивстві понад 11 тис.осіб. Жінку доставили з будинку для літніх людей на інвалідному візку в супроводі санітарів.

У Німеччині пред'явлені звинувачення колишній стенографістці концтабору Штутгоф, що знаходився на території окупованої Польщі.

Як повідомляє Euronews, Ірмгард Фюрхнер інкримінують співучасть у вбивстві понад 11 тис.осіб.

До зали суду 96-річну жінку доставили з будинку для літніх людей на інвалідному візку у супроводі санітарів. Спочатку Фюрхнер мала постати перед судом 30 вересня. Але засідання було відкладено, оскільки підозрювана на нього не з'явилася, спробувавши втекти. Однак її затримали правоохоронні органи.

Фюрхнер працювала в концтаборі Штутгоф в період з 1943 по 1945 роки, коли їй було 18-19 років. Тому її справу розглядає ювенальний суд: у Німеччині того часу цей вік вважався підлітковим.

Слідство у справі велося з 2016 року. Вижили в'язні, які зараз перебувають в Ізраїлі та США, вони вже дали свідчення.

За шість років (з 1939 по 1945 роки) в Штутгофі загинули 65 тис.осіб.

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Суд над колишніми службовцями концтаборів у Німеччині

За минулі півтора року перед судом постали ще два охоронці Штуттгофа - 93 і 97 років. Один з них - Бруно Дей - визнаний співучасником вбивства більше 5 тис. осіб і засуджений до двох років позбавлення волі умовно. Другого (ім'я не називається) суддя визнав непридатним для участі в слуханнях за станом здоров'я.

Закликати до відповіді нацистів нижчої ланки правосуддя Німеччини та інших країн почали близько 10 років тому. Прецедентом стала справа колишнього наглядача СС Івана Дем'янюка. Його визнали винним у тому, що в 1943 році він, будучи охоронцем в нацистському таборі смерті Собібор в Польщі, став співучасником вбивства понад 28 тис. євреїв. Слідство не надало доказів вбивств, скоєних особисто Дем'янюком.

До цього статті за потурання чи співучасть у злочинах нацизму не існувало, потрібно було довести пряме відношення обвинуваченого до злочинів.

Після справи Дем'янюка німецькі суди винесли кілька обвинувальних вироків на подібних підставах, а не за звинуваченням у вбивствах або злодіяннях, безпосередньо пов'язаних з окремими обвинуваченими.

Автор: Тамара Отовська