У гірському районі Північної Каліфорнії недалеко від кордону з Невадою стався землетрус магнітудою 5,9.
Про це повідомляє REUTERS.
У той час як землетруси з магнітудою від 5,5 до 6,0 здатні завдати певної шкоди будівлям та іншим спорудам, цього разу хвиля підземних поштовхів сталася у відносно малонаселеній місцевості.
Як повідомляється, землетруси такого масштабу не рідкість в сейсмічно активній Каліфорнії. Але він все ж стривожив місцевих жителів.
"Коли підлога перестала хитатися, почувся гучний тріск, а потім товари на полицях магазинів тряслися близько 20 секунд", - розповіла офіціант Сью Вуд, назвавши інцидент "лякаючим".
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