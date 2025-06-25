'Це державна зрада': Віткофф прокоментував витік секретних даних про удари США по Ірану

Спеціальний посланник Трампа заявив, що необхідно ініціювати розслідування та покарати винних за цей злив.

Спеціальний посланник президента США на Близькому Сході Стів Віткофф гостро відреагував на витік розвідувальних даних про нещодавній удар по Ірану. Він назвав це "зрадницьким актом" і закликав до негайного розслідування.

"Це обурливо, це державна зрада, і це повинно бути розслідувано. Той, хто це зробив, має бути притягнутий до відповідальності", — заявив Віткофф в ефірі Fox News, передає BBC.

За його словами, згідно зі звітами про оцінку збитків, всі три іранські ядерні об'єкти, по яких було завдано удару, були повністю знищені.

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Витік розвідданих став новим вогнищем напруги у Вашингтоні, а також може вплинути на майбутні виборчі позиції Трампа.

Витік даних про удари США по Ірану - що треба знати

22 червня США здійснили удари по трьох ядерних обʼєктах на території Ірану. Відразу після атаки президент Трамп стверджував, що всі обʼєкти було знищено. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Іран вже не зможе мати ядерну зброю.

За даними низки американських ЗМІ, зокрема CNN та New York Times, удари Сполучених Штатів Америки не знищили основні компоненти ядерної програми Тегерана. Імовірно, атака лище відкинула її на кілька місяців назад.

Два джерела сказали журналістам, що запаси збагаченого урану, які мав Іран, знищені не були. Один зі співрозмовників також заявив, що центрифуги в основному "неушкоджені". Білий дім цю інформацію спростовує.

Трамп розлючений через ці публікації у ЗМІ. Він продовжує стверджувати, що інформація ЗМІ не відповідає дійсності та принижує американських військових, які здійснювали удари.

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