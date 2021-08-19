Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та американський президент Джо Байден телефоном обговорили ситуацію в Афганістані.
Про це повідомляє DW.
У ході розмови політики домовилися про співпрацю країн щодо виведення американських військових й евакуацію охочих покинути Афганістан.
"Канцлер і президент домовилися про подальшу тісну співпрацю, в тому числі бундесвером та американськими силами безпеки в аеропорту Кабула", – цитує видання слова офіційного представника уряду Штеффена Зайберта.
Читайте такожСША зажадали від талібів не заважати евакуації людей з КабулаЛідери країн погодилися, що з Афганістану треба "вивести якомога більше людей, які потребують захисту". Меркель підкреслила, що Берлін бачить необхідність забезпечити безпеку якомога більшій кількості афганських громадян, котрі співпрацюють з Німеччиною.
Байден підтвердив, що американські військові можуть затриматися в Афганістані після завершення місії 31 серпня, якщо до цієї дати не вдасться евакуювати громадян США та афганців, що підтримують Америку.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, у тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" у президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Таліби мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.
- Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю перебуває в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Україна евакуювала з Афганістану 79 громадян із шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану.
- Станом на вечір 17 серпня вже 153 українських громадянина, українці афганського походження, бажали покинути Афганістан.
- 18 серпня літак, який мав евакуювати українців з Афганістану, не зміг сісти в Кабулі. Зараз немає безпечного коридору для доступу в аеропорт Кабула, де ситуація залишається частково неконтрольованою.