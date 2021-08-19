Лідери країн погодилися, що з Афганістану треба "вивести якомога більше людей, які потребують захисту".

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель та американський президент Джо Байден телефоном обговорили ситуацію в Афганістані.

Про це повідомляє DW.

У ході розмови політики домовилися про співпрацю країн щодо виведення американських військових й евакуацію охочих покинути Афганістан.

"Канцлер і президент домовилися про подальшу тісну співпрацю, в тому числі бундесвером та американськими силами безпеки в аеропорту Кабула", – цитує видання слова офіційного представника уряду Штеффена Зайберта.

Читайте такожСША зажадали від талібів не заважати евакуації людей з КабулаЛідери країн погодилися, що з Афганістану треба "вивести якомога більше людей, які потребують захисту". Меркель підкреслила, що Берлін бачить необхідність забезпечити безпеку якомога більшій кількості афганських громадян, котрі співпрацюють з Німеччиною.

Байден підтвердив, що американські військові можуть затриматися в Афганістані після завершення місії 31 серпня, якщо до цієї дати не вдасться евакуювати громадян США та афганців, що підтримують Америку.

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Автор: Яна Ставська