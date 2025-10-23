За словами вищого генерала Франції, Росія може захотіти продовжити війну на території європейських країн.

Новопризначений начальник оборони Франції Фабʼєн Мандон готує збройні сили країни до "шоку, який буде своєрідним випробуванням" з боку Росії. Про це він заявив перед членами комітету з питань оборони Національних зборів, передає Politico.

"Росія - це країна, яка може спокуситися продовжити війну на нашому континенті. Перше завдання, яке я поставив перед збройними силами, – бути готовими через три-чотири роки до шоку, який буде своєрідним випробуванням. Це випробування вже існує в гібридній формі, але може стати більш жорстоким", - попередив Мандон.

Водночас вищі генерали та політики з країн ЄС та НАТО також наголошували, що Москва може атакувати альянс у найближчі роки, а саме від 2027 до 2030 років. Крім того, минулого тижня Європейська комісія представила дорожню карту, аби допомогти столицям підготуватися до війни до 2030 року.

Своєю чергою французькі військові були стриманішими, ніж деякі їхні європейські колеги, у наданні термінів та обговоренні російської атаки на НАТО, зазначає Politico. Проте останніми місяцями риторика Франції щодо Москви стала більш різкою, а президент Еммануель Макрон сказав, що Європа "знаходиться у стані конфронтації з Росією".

"Припустити, що вторгнення в Україну у 2022 році є останньою атакою і що це більше не повториться на нашому континенті, означає ігнорувати ризик, з яким стикаються наші суспільства. Росіяни реорганізуються з однією метою: протистояти НАТО", - підкреслив Мандон.

Однак він додав:

"Європа є правильним масштабом для вирішення наших викликів".

За його словами, бажання Франції переозброїтися вже є сигналом для стримування РФ.

"Якщо наші суперники побачать, що ми докладаємо таких зусиль, вони можуть відмовитися від своїх намірів. Якщо вони відчують, що ми не готові захищатися, я не бачу, що може їх зупинити", - підсумував Мандон.

Загроза з боку РФ для НАТО - останні новини

Раніше американський генерал Алексус Гринкевич, який обіймає посаду верховного головнокомандувача НАТО в Європі, зробив заяву про провокації Росії. За його словами, реакція НАТО на останні інциденти з дронами стала для Москви сигналом, і тепер є ознаки того, що Росія намагається бути більш обережною.

"Ми бачимо ознаки того, що росіяни намагаються бути обережнішими, що вони усвідомлюють, що в кількох випадках вони наблизилися до межі або перетнули її, особливо якщо врахувати інцидент з безпілотниками в Польщі. Ми матимемо стримуючий ефект, але вони продовжуватимуть намагатися рухатися і застосовувати гібридні підходи до того, як кидати виклик Альянсу", - попередив Гринкевич.

Своєю чергою президент Фінляндії Александр Стубб наголосив, що президент США Дональд Трамп відданий захисту НАТО, але Європа має бути реалістом перед загрозою РФ. Коментуючи політику Трампа, він вважає, що це лише початкові труднощі перехідного періоду, в якому США будуть робити "трохи більше", а європейці - значно більше для своєї оборони.

"Ми, європейці, маємо сприймати світ таким, яким він є, бути реалістами і думати про те, що буде далі. НАТО залишається основним стовпом колективної оборони. І в рамках цієї колективної оборони США минулого року забезпечили 40% потенціалу. Цього року вони забезпечать 36%. Але вони не відмовляться від свого лідерства як головного гаранта безпеки Європи", - підкреслив Стубб.

