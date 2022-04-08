Президент наголосив, що окупанти чинять звірства, як у Бучі, щоденно і досі – від Краматорська до Маріуполя, від Харкова до Херсона.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Росія продовжує воювати жорстоко та безглуздо.

Про це він сказав під час промови у парламенті Фінляндії.

За словами Зеленського, Росія кинула на захоплення України усі боєздатні сили своєї армії з усієї території аж до Далекого Сходу, але навіть і їх не вистачило. Через це РФ збирає якомога більше будь-яких людей, які здатні тримати в руках зброю, щоб продовжити агресію проти України.

"Шукає найманців по всьому світу. Направляє бойовиків з різних де-факто терористичних груп і так званих "приватних армій", які створені деякими російськими посадовцями. Кого ми тільки не бачили серед полонених російських військових – і дуже досвідчених вбивць, і зовсім юних хлопців 2003-2004 років народження. Але ніхто з них не міг адекватно пояснити – для чого їм ця війна проти України, ці ракетні удари по мирних людях та жорстокість, яку світ побачив в Бучі та інших містах, звільнених українською армією", - зазначив він.

Президент додав, що серед майже двохсот тисяч російських окупантів були й ті, хто робив усе, щоб не воювати: втікав у Росію, свідомо здавався в полон, наносив собі тяжкі травми, щоб потрапити у лікарню і виїхати із зони бойових дій.

Однак він додав, що все ж таки це була меншість, а більшість їхньої армії продовжує воювати незрозуміло за що на українській землі.

"Абсолютно безглуздо і максимально жорстоко. Продовжує воювати так, що часто думаєш – чи це люди взагалі?" - сказав Зеленський.

Він нагадав, що на дорогах регіонів України, куди заходили російські війська, залишились сотні розстріляних автівок звичайних людей, які просто хотіли жити.

"Російські військові точно знали, що там звичайні мирні люди. Вони бачили, що немає жодної загрози. Але вони стріляли. Є непоодинокі випадки таких машин з людьми, яких просто роздавили бронетехнікою. Буквально – переїхали танками. Ви всі знаєте, що наробили російські військові у нашому місті Буча. Але вони роблять такі Бучі щоденно і досі – від Краматорська до Маріуполя, від Харкова до Херсона", - додав глава держави.

Він підкреслив, що якщо російська армія отримає наказ вдертися на "вашу землю, вони зроблять те саме і з вашою країною".

"Я вам цього не бажаю. Вони зроблять те, що було в Бучі, у ваших містах. В містах будь-якої країни, про яку керівництво Російської Федерації вирішить, що це нібито частина їхньої імперії, а не земля іншого народу. І навіть якщо російські солдати не розумітимуть, для чого їм це потрібно, вони все одно будуть воювати. Бо це ненависть і презирство до інших людей, які виховуються зараз в Росії, при чому на державному рівні", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні окупанти вдарили по залізничному вокзалу Краматорська. В результаті удару загинули 35 дорослих і четверо дітей.

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