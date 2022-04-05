Американці намагалися уникнути будь-якої напруги з боку РФ на тлі посилення бомбардувань України.

В середині березня США успішно випробували гіперзвукову ракету, але не розголошували цього, аби уникнути посилення напруги з боку Росії.

Про це пише CNN з посиланням на джерело з питань оборони.

Ракету Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) запустили з бомбардувальника B-52 поблизу західного узбережжя під час першого успішного випробування версії системи Lockheed Martin.

Випробування ракети відбулися через кілька днів після того, як Росія заявила, що про застосування власної гіперзвукової ракети в Україні.

Американські чиновники мовчали про гіперзвукове випробування протягом двох тижнів, оскільки намагалися не спровокувати Кремль чи президента Володимира Путіна на тлі посилення бомбардування України.

У час американських випробувань Байден готувався до візиту в Європу, зокрема у Польщу.

Нагадаємо, що раніше окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" на заході України.

Згодом президент США Джо Байден заявив, що це єдине, що Росія може використовувати з упевненістю.

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