В середині березня США успішно випробували гіперзвукову ракету, але не розголошували цього, аби уникнути посилення напруги з боку Росії.
Про це пише CNN з посиланням на джерело з питань оборони.
Ракету Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC) запустили з бомбардувальника B-52 поблизу західного узбережжя під час першого успішного випробування версії системи Lockheed Martin.
Випробування ракети відбулися через кілька днів після того, як Росія заявила, що про застосування власної гіперзвукової ракети в Україні.
Американські чиновники мовчали про гіперзвукове випробування протягом двох тижнів, оскільки намагалися не спровокувати Кремль чи президента Володимира Путіна на тлі посилення бомбардування України.
У час американських випробувань Байден готувався до візиту в Європу, зокрема у Польщу.
Нагадаємо, що раніше окупанти застосували гіперзвукові ракети комплексу "Кинджал" на заході України.
Згодом президент США Джо Байден заявив, що це єдине, що Росія може використовувати з упевненістю.