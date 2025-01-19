У неділю ХАМАС передав Червоному Хресту перших трьох полонених.

Прем'єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньяху відреагував на звільнення угрупованням ХАМАС перших трьох ізраїльських заручників. Про це повідомляє The Times of Israel.

Нетаньяху назвав цей день "неймовірно зворушливим" і зазначив, що "вся нація вітає їх у себе вдома".

"Я знаю, ми всі знаємо, що вони пройшли через пекло, вони йдуть із темряви до світла, вони справді виходять із рабства заради свободи. Цей момент був досягнутий завдяки жертві та хоробрості наших героїчних бійців. Це великий момент, емоційний момент. Великий день", - сказав Нетаньяху.

Відео дня

На передачу Ізраїлю перших заручників відреагував і наразі чинний президент США Джо Байден. Як повідомляє CNN, глава Білого дому зазначив, що "зброя в Газі замовкла".

"Угода, яку я вперше запропонував у травні минулого року для Близького Сходу, нарешті виконується. Припинення вогню в Газі набуло чинності, і сьогодні ми бачимо, як звільняють заручників - трьох ізраїльських жінок, яких утримували проти їхньої волі в темних тунелях протягом 470 днів", - сказав Байден.

Звільнення ізраїльських заручників ХАМАС

Як повідомляв УНІАН, у неділю стало відомо, що бойовики ХАМАС передали перших ізраїльських заручників Червоному Хресту. Ними виявилися три жінки, а саме Ромі Гонен, Емілі Дамарі та Дорона Штейнбрехер.

Згодом звільнених мали передати ізраїльським військовим у районі коридору Нецарім.

Загалом угода, яка була укладена між Ізраїлем та ХАМАС, передбачає звільнення 33 з 98 ізраїльських та іноземних заручників, яких утримують в Газі, впродовж першого шеститижневого етапу в обмін на тисячі палестинських в'язнів, які перебувають у в'язницях Ізраїлю.

Вас також можуть зацікавити новини: