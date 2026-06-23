Венс заявив, що Іран дозволить інспекторам МАГАТЕ повернутися до країни, - The Hill

Віцепрезидент США зазначив, що допуск інспекторів - це серйозна справа.

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори між США та Іраном спрямовані на укладення "справедливої та розумної угоди", повідомляє The Hill.

Очільник Білого дому додав, що американські фермери братимуть участь в угоді щодо постачання продовольства до Ірану.

Видання поділилося, що віцепрезидент США Джей Ді Венс вилетів зі Швейцарії, повідомивши про значний прогрес у переговорах з іранською делегацією.

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Він розповів, що Іран дозволить ядерним інспекторам повернутися до країни, оскільки тривають переговори між Вашингтоном та Тегераном щодо припинення конфлікту на Близькому Сході. Однак, зазначає видання, Іран не підтвердив цю домовленість.

"Допуск інспекторів – це серйозна справа. Але, знову ж таки, ми подивимося, що саме вони дозволять інспекторам робити, коли ті опиняться в країні. Це питання постійно буде на порядку денному наших переговорів", - сказав Венс журналістам, маючи на увазі експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) при Організації Об’єднаних Націй.

Віцепрезидент США зазначив, що Трамп доручив перевірити те, що робить Іран, а не зосереджуватися на їхніх заявах.

"Тож я не кажу про те, що комусь довіряю чи не довіряю. Я маю на увазі, що довіряю діям, і президент попросив нас перевіряти те, що вони роблять, а не зосереджуватися на тому, що вони говорять", - додав Венс.

За прогнозом Венса, інспектори МАГАТЕ, які роками проводили інспекції в рамках ядерної угоди JPCOA, укладеної за адміністрації Обами, як очікується, відновлять свою роботу вже цього тижня.

Віцепрезидент США виділив чотири досягнення переговорів, серед яких – створення механізмів з розмінування Ормузької протоки та визначення порядку проведення технічних переговорів.

В статті нагадується, що влітку 2025 року збройні сили США та Ізраїлю завдали ударів по трьох головних ядерних об’єктах Ірану. Інспектори МАГАТЕ востаннє відвідували об’єкти збагачення урану в Тегерані ще до бомбардування.

Окрім цього, минулого року парламент Ірану ухвалив закон, який обмежив співпрацю країни з МАГАТЕ та припинив інспекції.

Речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив у коментарі, опублікованому інформаційним агентством "Ісламська Республіка", що Тегеран не взяв на себе нових зобов’язань. Агентство повідомило з посиланням на анонімних чиновників, що під час першого раунду прямих переговорів у Швейцарії питання ядерної програми Ірану не обговорювалося.

Переговори між США та Іраном в Швейцарії

Раніше УНІАН повідомляв, що за словами міністра фінансів США Скотта Бессента, в рамках угоди його міністерство видало тимчасову 60-денну загальну ліцензію, що дозволяє виробництво, постачання та продаж іранської нафти. Очікується, що це рішення збільшить глобальну пропозицію нафти у світі, а також допоможе заспокоїти ринки й зменшити ціну на "чорне золото".

Також ми писали, що після завершення переговорів між США та Іраном у Швейцарії ціна на нафту марки Brent знизилася. Наводяться дані, що нафта подешевшала на 1,19 долара, або на 1,48% - до 79,38 долара за барель. Примітно, що на початку торгів котирування зростали до 82,30 долара за барель на тлі напруженого старту переговорів між Вашингтоном і Тегераном.

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