'Вони не отримають ні копійки': Трамп зробив нову заяву щодо угоди з Іраном

Очільник Білого дому заперечив, що США пішли на угоду з Іраном з відчаю.

Іран не отримає грошової компенсації в рамках мирної угоди, написав президент США Дональд Трамп в своїй соцмережі Truth Social.

"Ми не пішли на зустріч з відчаю, а Іран – так. Їм кінець! Ми дочекаємося закінчення цих 60 днів. Вони не отримають ні копійки, навіть десяти центів!", - написав очільник Білого дому в одному з дописів.

Причиною його рішення стало те, що Тегеран заблокував прохід Ормузькою протокою у відповідь на сутички між Ізраїлем та Ліваном.

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Також він розкритикував слова демократів, що Іран зараз перебуває в кращому становищі, ніж до військової операції США та Ірану.

"Війна ослабила Іран! У нього більше немає ні ВПС, ні ВМС, ні зенітної техніки, ні радіолокаційних станцій, ні практично нічого іншого, а "Демократи" все одно стверджують, що Іран зараз у кращому становищі, ніж чотири місяці тому. Ви уявляєте, як можна так говорити і уникнути відповідальності??? Наскільки ж деякі люди можуть бути дурними???", - поділився президент США.

Мирна угода між США та Іраном: що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Франції Еммануель Макрон в четвер, 18 червня, розповів про підписання між США та Іраном угоди про припинення війни. Вона відкриває шлях до тривалого миру та дозволяє знову відкрити Ормузьку протоку. Передбачається, що остаточну угоду США та Іран повинні підготувати протягом 60 днів із можливістю продовження цього терміну за взаємною згодою. За словами одного з американських чиновників, документ не накладає жорстких юридичних зобов'язань, однак передбачає поступове покращення відносин у разі виконання домовленостей Тегераном.

Також ми писали, що після того, як США та Іран підписали тимчасову угоду, ціни на нафту впали більш ніж на 2 долари за барель. При цьому, ціни на "чорне золото" почали зростати після заяв президента США Дональда Трампа про те, що він може відновити бомбардування, якщо лідери Ірану "не будуть поводитися належним чином". Водночас повідомлення про мирну угоду підштовхнуло ринки до зниження цін. За даними, 14-пунктний меморандум запускає 60-денний період переговорів, протягом якого Іран дозволить безплатний прохід через Ормузьку протоку.

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