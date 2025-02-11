Трамп висловив скептицизм з приводу того, що багато заручників залишаються живими.

Президент Дональд Трамп закликав Ізраїль скасувати угоду про припинення вогню з ХАМАСом, якщо бойовики не повернуть заручників, яких все ще утримують у Газі, до полудня суботи.

"Що стосується мене, якщо всі заручники не будуть повернуті до суботи о 12-й годині - я думаю, це слушний час - я б сказав, скасуйте її, і всі ставки зроблено, і нехай вибухне пекло", - сказав президент журналістам в Овальному кабінеті, пише CNN.

Він додав, що їх слід повернути до 12 години суботи.

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"А якщо їх не повернуть - усіх, а не по краплях і шматках, не по два і по три і по чотири і по два. У суботу о 12 годині, а після цього, я б сказав, вибухне пекло", - зазначив Трамп.

На запитання про те, що може спричинити "повне пекло" в Газі, Трамп відповів:

"Ви дізнаєтеся, і вони дізнаються - ХАМАС дізнається, що я маю на увазі. Я говорю за себе. Ізраїль може скасувати це, але від себе особисто, в суботу о 12 годині, і якщо їх не буде - їх тут не буде, почнеться все пекло".

Також Трамп висловив скептицизм з приводу того, що багато заручників залишаються живими для звільнення.

Зазначається, що спецпредставник Трампа на Близькому Сході Стів Віткофф брав участь у переговорах щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС, яке було досягнуто в останні дні адміністрації президента Джо Байдена. Але після вступу на посаду Трамп дав зрозуміти, що не впевнений, що припинення вогню буде дотримуватися.

Заяви Трампа про Газу

Раніше Трамп заявив, що має намір придбати сектор Газа. За його словами, він може дозволити іншим країнам Близького Сходу відновити зруйновані війною території анклаву. Член політичного бюро угруповання ХАМАС Еззат Ель-Рашк засудив ці висловлювання президента США.

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