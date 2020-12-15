Міністерство оборони Росії стверджує, що процес обміну відбувається за посередництва російських миротворців / фото REUTERS
Вірменія і Азербайджан обмінялися військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабасі та прилеглих районах Азербайджану.
Читайте такожАзербайджан та Вірменія звинуватили одне одного у збройних провокаціях із загиблимиЯк повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, Радіо Азатутюн, пізно ввечері 14 грудня вірменській стороні були передано 44 людини, азербайджанській - 12.
Міністерство оборони Росії стверджує, що процес обміну утримуваними особами відбувається за посередництва російських миротворців.
Війна за Карабах 2020
- Як повідомляв УНІАН, 27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.
- 10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.
- Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.
- Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.
- 12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.
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