Вірменській стороні були передано 44 людини, азербайджанській - 12.

Вірменія і Азербайджан обмінялися військовополоненими, захопленими під час війни в Нагірному Карабасі та прилеглих районах Азербайджану.

Читайте такожАзербайджан та Вірменія звинуватили одне одного у збройних провокаціях із загиблимиЯк повідомляє вірменська служба Радіо Свобода, Радіо Азатутюн, пізно ввечері 14 грудня вірменській стороні були передано 44 людини, азербайджанській - 12.

Міністерство оборони Росії стверджує, що процес обміну утримуваними особами відбувається за посередництва російських миротворців.

Війна за Карабах 2020

Як повідомляв УНІАН, 27 вересня розпочалася чергова ескалація конфлікту між Вірменією та Азербайджаном навколо Нагірного Карабаху.

10 листопада в зоні конфлікту були припинені всі військові дії. Про це було оголошено в заяві, підписаній президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном і президентом РФ Володимиром Путіним.

Згідно з домовленостями, Азербайджан і Вірменія зупиняються на зайнятих ними позиціях. Уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж коридору, що з'єднує Нагорний Карабах з Вірменією, розгортається миротворчий контингент Росії. Внутрішньо переміщені особи і біженці повертаються в Нагорній Карабах і прилеглі райони під контролем верховного комісара ООН у справах біженців. Проводиться обмін військовополоненими, іншими утримуваними особами і тілами загиблих. Розблокуються все економічні і транспортні зв'язки регіону.

Вірменія до 15 листопада мала повернути Азербайджану Кельбаджарський район, а до 1 грудня - Лачинський район, залишаючи при цьому за собою Лачинський коридор (завширшки 5 км) для забезпечення зв'язку Нагірного Карабаху з Вірменією, і при цьому не зачіпати місто Шушу.

12 грудня в Міноборони Вірменії повідомили, що збройні сили Азербайджану відновили наступ у Нагірному Карабаху.

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Автор: Леся Лещенко