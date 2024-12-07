Із Сирії з'являється дедалі більше відео, які можуть свідчити про повний розвал системи державної безпеки в країні.

Повстанці наблизилися до військової в'язниці Сайєдна, в якій тисячі супротивників режиму Башара Асада зазнавали тортур і страт, а ще тисячі можуть залишатися там і нині.

Знімки в соцмережах свідчать, що ця в'язниця, яка знаходиться в 30 км від Дамаска, вже перебуває в полі зору повстанців. Опозиційні новинні портали повідомили, що війська 127-ї бригади сирійської армії, які захищали в'язницю, були виведені, передає Бі-бі-сі.

Видання нагадало, що 7 років тому Amnesty International використовувала фразу "людська бійня" для опису в'язниці Сайєдна. Організація стверджувала, що за перші 5 років війни тут в умовах повної секретності було страчено від 5 тис. до 13 тис. осіб. В організації тоді допускали, що страти були санкціоновані на найвищому рівні.

Відео дня

Тим часом анонімне джерело CBS в адміністрації президента США Джо Байдена сказало, що Дамаск "падає в руки повстанців передмістя за передмістям". Однак сирійський режим заперечує, що президент Башар Асад покинув столицю.

Крім того, за даними Бі-бі-сі в сирійських містах спостерігається знесення пам'ятників. Так, на відео з Сирії видно, як люди в цивільному одязі зносять пам'ятники династії Асадів. На одному з таких відео, знятих у четвер ввечері, чоловіки та жінки зібралися в Хамі, святкуючи знесення статуї колишнього президента Хафеза Асада. Бі-бі-сі також вдалося підтвердити достовірність відео, на якому люди зносять погруддя Хафеза Асада в передмісті Дамаска. На інших відео видно, як люди зривають великий сирійський прапор у Муадамії.

Ці відео можуть свідчити про повний розвал системи державної безпеки в Сирії.

Ситуація в Сирії

Іран 6 грудня розпочав евакуацію своїх військових і дипломатичного персоналу з Сирії. Це свідчить про нездатність Тегерана допомогти сирійському диктатору Башару Асаду протистояти повстанцям.

Поки сили руху Хайят Тахрір аш-Шам готуються до штурму ключового міста Хомс, інші угруповання сирійських повстанців успішно просуваються на півдні та сході Сирії.

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