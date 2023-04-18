Обидві сторони конфлікту не висловлюють бажання розпочинати перемовини, кількість жертв серед цивільного населення внаслідок конфлікту зростає.

В Судані, де четвертий день тривають запеклі бої, під обстріл потрапили американський дипломатичний конвой та представник Євросоюзу.

Як пише Bloomberg, держсекретар США Ентоні Блінкен назвав обстріл дипломатів "безрозсудним".

"Ця дія була безрозсудною, безвідповідальною і, звичайно, небезпечною — дипломатичний конвой з дипломатичними номерами та прапором США було обстріляно. … Ми продовжуватимемо дуже уважно і дуже ретельно стежити за цим", – заявив він.

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Блінкен додав, що вся група, на щастя, була в безпеці. На зустрічі міністрів закордонних справ G7 в Японії він також наголосив, що США глибоко стурбовані загальним становищем в Судані.

Заступник речника Держдепартаменту Ведант Патель також поінформував, що Блінкен мав розмову з обома ворогуючими сторонами – він окремо поговорив з генералом Абделем Фаттахом аль Бурханом, командувачем Збройних сил Судану, і генералом Мохамедом Хамданом Дагал (Хемедті), командувачем Сил швидкого реагування (RSF).

"[Блінкен] наголосив на терміновості досягнення припинення вогню для забезпечення доставки гуманітарної допомоги постраждалим від бойових дій, возз’єднання суданських сімей і надання міжнародному співтовариству в Хартумі можливості забезпечити безпеку своєї присутності", – сказав Патель.

Блінкен наголосив, що дав чітко зрозуміти, що будь-які напади на американських дипломатів є неприйнятними.

Крім цього, стало відомо, що на представник Євросоюзу в Судані, ірландського дипломата Айдана О'Хару здійснили напад в його резиденції. Про це сповістив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель ввечері понеділка, 17 квітня, не розкриваючи деталі. Він наголосив, що це є грубим порушенням Віденської конвенції.

"Безпека дипломатичних приміщень та персоналу є головним обов'язком суданської влади та зобов'язанням згідно з міжнародним правом", – додав Боррель.

Ситуація в Судані - це треба знати

Судан вже багато десятиліть перебуває в стані політичної кризи, що супроводжуються численними державними переворотами. Останній її виток почався у 2019 році, коли президент Омар Башир втратив владу під час державного перевороту. З того часу не припиняються спроби сформувати стабільний уряд країни.

В суботу місцеві сили швидкого реагування атакували штаби армії, резиденцію головнокомандувача і стратегічні об'єкти в столиці країни Хартумі, прагнучи захопити владу.

Відтоді зіткнення між армією Судану, підтримуваною Єгиптом і керованою генералом Абделем Фаттахом аль Бурханом, який очолював правлячу раду Судану після усунення Башира і державний переворот у 2021 році, і Силами швидкого реагування (RSF), очолюваними Мохамедом Хамданом Дагал (Хемедті), який розвиває зв'язки з ОАЕ і Росією, тривають. Ці зіткнення в Хартумі та прилеглих до нього містах Омдурман і Бахрі називають гіршими за останнє десятиліття.

Жертви та руйнування в Судані - інформація на 4-й день зіткнень

В понеділок, 17 квітня, найзапекліші бойові дії розгорталися довкола головного міжнародного аеропорту та штабу армії у місті Омдурман. Крім цього, в столиці з важкої артилерії було обстріляно лікарні, значна кількість медзакладів припинила роботу, пише Reuters.

Внаслідок бойових дій у деяких район відсутнє електро- та водопостачання. відключення електроенергії та водопостачання.

Посланник ООН Волкер Пертес заявив у понеділок, що внаслідок бойових дій між армією Судану та RSF загинуло щонайменше 185 людей і понад 1800 отримали поранення. Він також констатував, що обидві сторони не демонструють жодних ознак бажання вести переговори. Відомо, що серед загиблих також троє співробітників Всесвітньої продовольчої програми ООН.

15 квітня внаслідок зіткнень в міжнародному аеропорту Хартума зайнявся український лоукостер SkyUp Boeing 737. 18 квітня з’явилися супутникові знімки згорілого літака.В МЗС України уточнювали, що членів українського авіаційного екіпажу вдалося вивезти в безпечне місце.

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