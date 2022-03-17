Міністр культури Італії вже заявив, що уряд країни підтримав його ініціативу.

Уряд Італії готовий відновити драматичний театр у Маріуполі, який розбомбили російські окупанти. Кабінет міністрів країни вже підтримав дану ініціативу.

Про це повідомив міністр культури Італії Даріо Франческіні у Twitter.

"Кабінет міністрів схвалив мою пропозицію запропонувати Україні ресурси і засоби для його відновлення в найкоротші терміни. Театри всіх країн належать всьому людству", - йдеться в повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, російські війська РФ 16 березня скинули надпотужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де ховалися жінки з дітьми та пенсіонери.

За словами омбудсмена Людмили Денисової, театр зруйнований, але вибух бомби витримало бомбосховище, де знаходилися люди.

За даними міськради, щодня росіяни скидають в середньому 50-100 авіабомб. Понад 350 тисяч маріупольців продовжують ховатися в бомбосховищах.

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