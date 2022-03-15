Зустріч членів Альянсу запланована на 24 березня

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг скликає позачерговий саміт на 24 березня. Головною теми зустрічі стане вторгнення Російської Федерації в Україну.

Про це повідомив Столтенберг у Twitter.

"Я скликав позачерговий саміт 24 березня в штаб-квартирі НАТО", - йдеться в повідомленні.

За його словами, члени Альянсу обговорять вторгнення РФ в Україну, підтримку Києва і подальше посилення стримування та оборони НАТО.

"У цей критичний час Північна Америка і Європа повинні продовжувати стояти разом", - підсумував Столтенберг.

Раніше генсек НАТО заявив, що міністр оборони України Олексій Резніков 16 березня візьме участь у засіданні міністрів оборони країн-членів Організації Північноатлантичного договору.

"Завтра до нас приєднається український міністр оборони Олексій Резніков і наші інші партнери Грузія, Фінляндія, Швеція і Європейський Союз", - повідомив Столтенберг.

Генеральний секретар Альянсу зазначив, що весь світ засудив безглузду війну Росії проти України, а країни-члени НАТО, Європейський Союз та інші країни застосували безпрецедентні санкції проти Росії.

Війна проти України

24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли і бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україна.

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