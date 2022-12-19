Секретар Радбезу знову заявив про загрозу з боку країн-сусідів.

В Білорусі знайшли виправдання тому, що тримають свої збройні сили в постійній готовності. У Мінську знову побачили загрозу з боку сусідніх країн, зокрема з боку Польщі.

Секретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі телеканалу "Білорусь 1" заявив, що сусідні країни "озброюються і мілітаризуються" через війну в Україні, що нібито загрожує Мінську.

"Захищаються від якоїсь "східної небезпеки". І ті заяви, обережні і необережні, польського керівництва, як м'якше сказати, щодо захоплення західних областей України не можуть не викликати побоювання і не становити загрози національній безпеці Республіки Білорусь", - заявив білоруський чиновник.

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За його словами, Європа тримає в бойовій готовності 18 батальйонних тактичних груп, при цьому 10 з них нібито вже біля кордонів Білорусі з боку Польщі, Литви та Латвії.

"Тому ми враховуємо це, і, виходячи з цього, будуємо свої плани щодо захисту нашої країни. Для цього тримаємо в постійній готовності, в тонусі наші з'єднання і військові частини Збройних сил", - заявив Вольфович.

Роль Білорусі у війні проти України - що відомо

13 грудня стало відомо, що Олександр Лукашенко почав перевіряти бойову готовність військ. Білоруські військові розгортають техніку і перевіряють її потужності, а також тривають армійські збори.

При цьому в Генштабі ЗСУ не виключають, що Мінськ готується до участі у війні проти України. За словами заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадного генерала Олексія Громова, на території Білорусі з середини жовтня триває нарощування російської військової присутності.

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